İlaç sektöründe dev ortaklık: Çin menşeli kanser ilacı GSK'ye geçti

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İngiliz küresel ilaç üreticisi GSK, Chengdu merkezli biyoteknoloji firması Chimagen Biosciences ile dikkat çeken bir lisanslama anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında GSK, kan kanseri türlerinden biri olan multipl miyelom tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen T-hücresi bağlayıcısının (TCE) dünya genelindeki tüm haklarını devraldı.

Ciddi yan etkilerin önüne geçilmesi hedefleniyor

Chengdu merkezli Chimagen tarafından geliştirilen aday ilaç, kanser hücrelerini doğrudan hedef alarak bağışıklık sisteminin bunlarla mücadele etmesini sağlayan T-hücrelerine bağlanma esasına dayanıyor. Sektörde mevcut olan TCE grubu ilaçlar multipl miyelom tedavisinde etkili sonuçlar verse de hastalar üzerinde ciddi yan etkilere neden olabiliyor. GSK, Chimagen’ın geliştirdiği bu yeni adayın hastalar tarafından daha iyi tolere edilebileceğini ve çok daha kalıcı sonuçlar sunabileceğini bildirdi.

Peşin ödeme ve aşamalı ek finansman sağlanacak

Anlaşma şartları uyarınca GSK, Chimagen’ın TCE ürünlerinin geliştirilmesi ve pazara sunulması amacıyla miktarı açıklanmayan bir peşin ödeme yapacak. Bunun yanı sıra, klinik geliştirme ve ticarileştirme süreçlerindeki başarılara bağlı olarak ilave ödemeler gerçekleştirilecek ve toplam tutar 750 milyon ABD dolarını bulacak. Kanser ilacı programının gelecek yıl birinci faz klinik deney aşamasına geçmesi planlanıyor.

Çin menşeli ilaçlara küresel ilgi rekor kırıyor

Çin'de geliştirilen yenilikçi ilaçlara yönelik uluslararası lisanslama anlaşmalarının toplam değeri bu yıl 120 milyar ABD dolarına ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artış gösterdi. Sektördeki diğer büyük anlaşmalar ise şu şekilde sıralandı:

AstraZeneca: Ocak ayında Çinli CSPC Pharmaceutical Group ile kilo yönetimi ilaçlarını kapsayan ve toplam değeri 18,5 milyar ABD dolarına ulaşabilen bir sözleşme imzaladı.

Jiangsu Hengrui - Bristol Myers Squibb: Mayıs ayında Jiangsu Hengrui Pharmaceutical, Bristol Myers Squibb ile onkoloji, hematoloji ve immünoloji alanlarındaki 13 ayrı programı içeren 15,2 milyar ABD doları hacmindeki anlaşmayı duyurdu.