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İlk ciddi kuş gribi vakası görüldü, acil durum ilan edildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Vaka ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayda geçerken, Kaliforniya eyaletinde salgın riski nedeniyle acil durum ilanı yapıldı.

Haber Merkezi
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İlk ciddi kuş gribi vakası görüldü, acil durum ilan edildi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.

Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada’da daha önce de insanlara bulaşan “D1.1” tipine rastlandığı aktarıldı.

Son vaka, ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.

"Eyalet çapında müdahale gerekli"

Kuş gribi salgını, ABD’nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Durumun "bölgesel kontrolden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçmeyi gerektirdiğini" kaydeden Newsom, acil durum ilanının vakalara müdahale konusunda esneklik sağlayarak Kaliforniya'nın salgını atlatmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

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