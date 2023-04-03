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İlk yer gözlem uydusu fırlatılacak

Kenya Uzay Ajansı, ülkenin ilk yer gözlem uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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ABD'deki SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile dünya yörüngesine yerleştirilecek "Taifa-1" adındaki uydu, 11 Nisan'da fırlatılacak.

Tarım, gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynakların yönetimi ve çevre gözlem amaçları için kullanılacak uydu, Kenya'nın ilk gözlem uydusu olacak.

Tasarımı ve yapım aşamaları 2 yıllık sürede Kenyalı mühendislerce tamamlanan uydunun, parçalarının üretimi ve testi de Bulgar uzay şirketince gerçekleştirildi.

Kenya Uzay Ajansının başındaki isim olan Tuğgeneral Hillary Biwott Kipkosgey, misyonun uydu geliştirilmesi, data analizi ve uygulama alanındaki gelişime katkıda bulunarak önemli rol üstleneceğini dile getirdi.

2017'de kurulan Ajans, ilk minyatür uydusunu 2018'de fırlatmıştı.

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