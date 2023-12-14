İmamlar artık Almanya'da yetiştirilecek

Alman İçişleri Bakanlığı, Almanya'da görev yapan imamların Türkiye'den gönderilmesi uygulamasını sonlandırmak ve eğitimin Almanya'da verilmesini sağlamak üzere Türkiye ile anlaşıldığını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Almanya'daki kolu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında varılan anlaşmayla yılda 100 imamın Almanya'da eğitilmesi ve aşamalı olarak Türkiye'den gönderilenlerin yerini alması hedefleniyor.

Osnabrück Üniversitesi'nde eğitim görecekler

Almanya'da görev yapacak imamların eğitimi, oluşturulacak ortak girişimle gerçekleştirilecek. DİTİB'in Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki mevcut eğitim programına ek bir eğitim programı daha oluşturulacak. İmamların eğitiminde, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle 2019'da imam eğitimi için kurulan Osnabrück Üniversitesi bünyesindeki Almanya İslam Koleji ile işbirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anlaşmayla ilgili olarak, uzun müzakereler sonucunda Türkiye'den devlet memuru statüsünde imam gönderme uygulamasını sona erdirecek bir anlaşmaya ilk kez ulaşmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Bu, Almanya'daki Müslüman cemaatlerin topluma katılımı ve entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi paylaşan vaizlere ihtiyacımız var. İmamların dinler arası diyalog için çalışmasını ve toplumumuzda inançla ilgili konularda tartışmalara dahil olmasını istiyoruz" dedi.

DİTİB, Almanya'da 900 camide hizmet veriyor

DİTİB, bünyesindeki yaklaşık 900 camiyle Almanya'daki en büyük Müslüman kuruluş konumunda. Şimdiye kadar Türkiye'den gönderilen imamlar, Diyanet İşleri'ne bağlı devlet memuru statüsünde Almanya'da görev yapıyordu.

Almanya'da yetiştirilen imamların Türkiye'den gelenlerin yerini almasına kadarki geçiş döneminde Türkiye'den gelen devlet memuru imamların mesleki denetimi 2024'te DİTİB'e geçecek. İçişleri açıklamasında DİTİB'in Alman yasalarına göre kurulmuş bir dernek olduğuna işaret edilerek Türkiye'den gelen imamların sorumluluğunu DİTİB'in üstleneceği kaydedildi.