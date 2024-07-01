IMF ABD'ye acil uyarıda bulundu: Bütçe açığı çok büyük!

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yayımladığı yıllık değerlendirme raporunda ABD'yi borç, bütçe açıkları ve ticaret engelleri konusunda sert bir şekilde eleştirdi.

CNBC-e'nin haberine göre IMF, dünyanın en büyük ekonomisindeki "olağanüstü performansı" övdü ve daha fazla büyüme beklediğini belirtti.

Business Insider'da yer alan habere göre bazı sorunların göz ardı edilemeyecek kadar acil hale geldiğine de dikkat çekildi.

Bütçe açığı ve kamu borcu

Raporda, "Bütçe açığı çok büyük, bu da kamu borcu-GSYİH oranı için sürekli bir yükseliş eğilimi yaratıyor. Ticaret kısıtlamalarının genişlemesi ve 2023 bankacılık krizinin vurguladığı kırılganlıkların yeterince ele alınmaması önemli riskler oluşturuyor" denildi.

IMF, kronik açıkların 2032 yılına kadar borç-GSYİH oranının yüzde 140'a ulaşmasına yol açacağını ve bu durumun acilen ele alınması gerektiğini belirtti. ABD'nin tahminlerine göre, ulusal borç 2034 yılına kadar 56,9 trilyon dolara yükselecek.

Yüksek faiz oranları ve mali istikrar

Yüksek faiz oranlarının olduğu bir dönemde, Washington'ın borçlarını finanse etmek için yüksek borçlanma maliyetlerine katlanması gerektiğinden mali istikrar konusunda alarm zilleri çalıyor. Wall Street'in bazı önemli isimleri de olası sonuçlar konusunda uyarılar yaptı.

Vergi ve harcama önerileri

IMF, politika yapıcıların isteğe bağlı harcamalarda verimlilikler bulmasını ve dolaylı ve gelir vergilerini artırmasını önerdi. Ayrıca, borç tavanı tartışmalarının sona ermesi gerektiğini belirtti. En kötü örnek 2023 yılında gerçekleşti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar fonlama anlaşmazlıkları nedeniyle ABD'yi neredeyse temerrüde düşürdü.

Bankacılık güvenliği ve finansal istikrar

Raporda, "Bunlar ABD ve küresel ekonomi için tamamen önlenebilir sistemik riskler yaratıyor. Bir kez ödenekler onaylandığında, karşılık gelen alanın otomatik olarak borç tavanına eklenmesini sağlamak için kurumsal değişiklikler tasarlanmalıdır" denildi.

Ancak finansal istikrar tehditleri burada bitmiyor. Ülkede, özellikle 2023'teki kısa süreli kriz sırasında Silicon Valley Bank'ın iflasıyla tetiklenen ABD bankacılık güvenliğini güçlendirme konusunda "somut eylemler eksik kaldı." ABD, daha sıkı banka denetimleri uygulamalı ve sigortasız mevduat havuzunu azaltmalıdır, dedi IMF.

Basel III ve bankacılık düzenlemeleri

Para fonu ayrıca, ABD'nin Basel III düzenleyici anlaşmasını uygulaması gerektiğini öne sürdü, ancak bu öneri sektörde yaygın olarak beğenilmedi. Bu yasa, PMorgan Chase, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi devlere daha büyük likidite gereksinimleri uygulayacak. Bankalar, bunun yatırım yapma yeteneklerini azaltacağını savunuyor.

Ticaret engelleri ve korumacı politikalar

Washington'ın giderek artan korumacı ticaret yaklaşımı, ABD ve küresel büyüme için bir risk oluşturuyor, dedi IMF. Eleştiri, Başkan Biden'ın ABD'nin yeşil enerji endüstrisini desteklemek amacıyla Çin'den belirli ileri üretim ürünlerine yeni tarifeler getirmesinden kısa süre sonra geldi. Ancak uygulama, eski Başkan Trump'ın Pekin ile bir ticaret savaşı başlattığı döneme kadar uzanıyor. Cumhuriyetçi aday yeniden Beyaz Saray'ı kazanırsa, tüm ithalatlara evrensel tarifeler uygulayacağını vaat etti, bu da ekonomistler tarafından büyük ölçüde enflasyonist olarak değerlendirildi.

IMF, "ABD, serbest ticarete engelleri kaldırmalı ve bunun yerine işçi eğitimi, çıraklık ve altyapı yatırımları yoluyla rekabet gücünü artırmaya çalışmalıdır" diye yazdı.