IMF büyüme tahminini yüzde 2,9'a yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini Ekim’de açıkladığı yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 2,9'a yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu (WEO) güncelleyen IMF 2024 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini ise yüzde 3,1 olarak açıkladı. IMF’nin 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahmini dün yapılan güncellemeyle yukarı yönlü olarak revize edilse de, yüzde 3,4 olarak tahmin edilen 2022 yılı küresel büyüme tahmininin epey altında yer aldı. Gelişmiş ekonomiler için 2022’ye ilişkin yüzde 2,7 olarak belirlenen büyüme tahmini 2023 yılı için yüzde 1,2’ye revize edildi. IMF gelişmiş ekonomiler için 2024 büyüme beklentisini 0.2 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 1,4 olarak belirledi. Gelişmekte olan ülkeler için büyüme beklentileri ise 2022, 23 ve 24 için sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4 ve yüzde 4,2 olarak açıklandı.



IMF tarafından yapılan revizyonla 2023 büyüme tahmini 0.2 puan yukarı çekilse de yüzde 3,8’lik tarihi ortalamanın da gerisinde kalıyor. Küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele amacıyla yaptıkları faiz artışları ve Ukrayna’da devam eden savaşın küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken IMF, Çin’in Covid-19 kısıtlamalarını kaldırarak yeniden açılmasının, beklenenden hızlı bir toparlanmanın önünü açtığını da vurguladı. Küresel enflasyonun 2022’deki 8,8’den 2023’te yüzde 6,6’ya gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirten IMF 2024 yılında yüzde 4,3 seviyesinin görülmesinin beklendiğine dikkat çekti, ancak bu rakamın bile pandemi öncesinde görülen yüzde 3,5 seviyelerinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Ekim 2022’de yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na kıyasla bazı risklerin daha ılımlı hale geldiğinin altı çizilen WEO güncellemesinde Çin’de sağlık alanında oluşabilecek yeni sıkıntıların toparlanmayı sekteye uğratma, Ukrayna’daki savaşın şiddetlenme ve küresel finansman koşullarının sıkılaşma ihtimallerinin de altı çizildi. IMF ayrıca, çok taraflı işbirliğinin, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifl etilmesinin ve yeşil yatırımların artırılmasının önemine de vurgu yaptı.

Gopinath yukarı yönlü revizyonun sinyalini Davos’ta vermişti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktör Yardımcısı Gita Gopinath geçtiğimiz günlerde Davos’ta yaptığı açıklamada fonun ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edeceğinin işaretini vermişti. Gopinath, Çin’in açılmasıyla birlikte 2023 tahminlerinin değiştiğini, artık 2023’ün ikinci yarısında ve 2024 yılında ‘iyileşme’ beklendiğini belirtmişti. Gopinath’ın dışında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’den JP Morgan CEO’su Daniiel Pinto’ya kadar Davos’a katılan pek çok lider ve iş insanı küresel ekonominin dirençli olduğuna ve beklenenden daha olumlu yönde ilerlediğine dikkati çekmişti. Diğer taraftan, IMF Başkanı Kristalina Georgieva Ocak ayı başında yaptığı bir açıklamada, 2023'te ülkelerin üçte birinin resesyonda olacağını söylemiş, resesyonda olmayan ülkelerde de yüz milyonlarca kişinin ekonomik olarak zor bir dönem yaşayacaklarını belirtmişti.