IMF eski Başekonomisti Gita Gopinath’tan ABD ve Çin’e "kadın" eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanına teknoloji devlerinin CEO’larını da alarak yaptığı Çin ziyareti konuşulmaya devam ediyor. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşmede konuşulanlar ve açıklamalar dikkat çekti. Trump, ülkesine dönse de ziyaretin yankıları sürüyor.

Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve IMF eski Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Gita Gopinath’tan ABD-Çin heyeti görüşmelerine dikkat çeken bir yorum yapıldı.

Gopinath, heyetlerin görüşmelerine yönelik fotoğrafı paylaşarak şu yorumu yaptı:

“Liyakat düzeninin sonunu anlatan bir tablo: Dünyanın en büyük iki ekonomisinin toplantısı ve masada tek bir kadın bile yok.”

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) May 14, 2026

Gita Gopinath, 2019-2022 yılları arasında Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) Başekonomist olarak görev alırken, 2025’e dek Başkan Kristalina Georgieva’nın yardımcılığı görevini üstlendi. IMF’den ayrılmasının ardından daha önce de görev aldığı Harvard Üniversitesi’ne dönüş yaptı.