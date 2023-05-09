İmran Han tutuklandı, destekçileri sokaklara döküldü

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslamabad'a geldi.

Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

PTI avukatlarından Faysal Çaudri, gelişmeyi doğruladı.

Sosyal medyadaki videolarda, paramiliter birliklerin mahkeme kompleksi içerisindeki Han'ı tutuklamak için camları kırdığı ve PTI liderini yakalayarak götürdüğü görüldü.

İşkence iddiası

Han hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor.

PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü.

Yolsuzlukla suçlanıyor

Dawn gazetesindeki habere göre, Han hakkındaki tutuklama kararı Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verildi.

İslamabad polisi tarafından yapılan açıklamada, PTI lideri ve eşinin 50 milyar rupinin (yaklaşık 3 milyar 420 milyon lira) yasallaştırılması için bir emlak firmasından milyarlarca rupi almakla suçlandığı ve bu sebeple Han'ın tutuklandığı belirtildi.

Tutuklama kararında Han ve eşi Büşra Bibi, yolsuzlukla suçlanıyor.

Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürüldü.

Mahkemeden yetkililere çağrı

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Han'ın mahkeme duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Sanaullah, tutuklamanın NAB tarafından yapıldığını ve Han'ın işkence görmediğini kaydetti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi hakimi Emir Faruk da İslamabad Emniyet Müdürü Akbar Nasir Han'ı, İçişleri Bakanlığı sekreterini ve başsavcıyı Han'ın tutuklanmasıyla ilgili mahkemeye çağırdı.

Faruk, yetkililerin mahkemeye gelmemesi halinde Başbakan Şahbaz Şerif'in mahkemeye çağrılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ülke genelinde protesto çağrısı

PTI, Han'ın tutuklanmasını "kaçırılma" olarak nitelendirerek ülke genelinde protesto çağrısı yaptı.

İslamabad, Peşaver, Ravalpindi, Lahor ve daha birçok şehirde PTI destekçileri, Han'ın tutuklanması kararını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.