İnfazı başarısız olmuştu: İdam mahkumu Christa Pike hastanede uyandı ve konuştu

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İki doz ilaca rağmen hayatta kaldı

Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilen infaz sırasında Pike'a iki doz pentobarbital verildi. Ancak mahkum hayatını kaybetmedi. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Pike, günler boyunca bilinci kapalı şekilde tedavi edildi.

Pike'ın avukatları, müvekkillerinin hastanede yeniden bilincine kavuştuğunu ve konuşmaya başladığını açıkladı.

'Tıbben benzeri görülmemiş bir durum'

Avukatlar, hastanede kollarından kelepçeli tutulan Pike'ın yaşadığı sürecin tıp açısından son derece sıra dışı olduğunu belirtti.

Hukukçular ve uzmanlar da zehirli bir maddenin vücuda enjekte edilmesinin ardından hayatta kalan başka bir idam mahkumu vakası bilinmediğine dikkat çekti.

Tennessee'de infazlar askıya alındı

Başarısız infazın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyaletteki tüm infazları yıl sonuna kadar askıya aldı. Ayrıca eyalet hapishanelerinin başındaki yetkilinin görevinden istifa edeceği duyuruldu.

Pike'ı zorlu bir iyileşme süreci bekliyor

Pike'ın avukatları ve konuya ilişkin uzmanlar, infaz girişiminin ardından mahkumun kollarında ciddi doku hasarı oluştuğunu belirtti.

Uzmanlara göre Pike'ın sağlık durumunun toparlanması uzun ve zorlu bir süreç olabilir.

Yetkililer ise başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.