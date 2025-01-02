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İngiliz basınında flaş iddia: Beşar Esad'a suikast girişimi! Zehirlendi, öksürük krizine girdi

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Suriye'den Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi düzenlendi. Zehirlenen Esad'ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın şiddetli öksürük krizine girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
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İngiliz basınında flaş iddia: Beşar Esad'a suikast girişimi! Zehirlendi, öksürük krizine girdi
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Suriye'de geçtiğimiz ay muhaliflerin başarılı operasyonu sonucunda 61 yıllık Baas rejimini devrildi, Esad ise ailesi ile birlikte Rusya'nın yardımıyla Moskova'ya kaçtı.

Zehirlendi iddiası

Esad ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre Esad suikast girişimine uğradı. Haberde zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın şiddetli öksürük krizine girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği öne sürüldü.

Öte yandan Esad'ın Moskova'da evinde tedavi altına alındığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan İngiliz gazetesi kaynağını açıklamazken, konuyla ilgili Rusya'dan da resmi bir açıklama gelmedi.

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