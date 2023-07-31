İngiliz denetim kurumu bankaları uyardı

İngiliz denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), para politikası faiz oranlarını mevduat sahiplerinin hesaplarına düşük ya da gecikmeli olarak yansıtan bankalara karşı harekete geçileceği uyarısında bulundu.

FCA’dan yapılan açıklamada, müşterilerin tasarruflarını biriktirdiği mevduat hesaplarına gerekli faiz artırımlarını yansıtmayan İngiliz bankalarının, geçerli gerekçeler sunamaması halinde gelecek aylarda “ciddi adımlarla” karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiliz basınında son aylarda bankaların İngiltere Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faiz oranlarını tüketici ve konut kredilerine hızla yansıtmalarına rağmen, mevduat sahiplerinin hesaplarında bu güncellemenin oldukça geç bir şekilde yapıldığı yönünde haberler yer almıştı.

Açıklamada, bankaların İngiltere Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarının tüketicilerin mevduat hesaplarına ne kadar hızlı bir şekilde yansıttıklarının takip edileceğini, konuya ilişkin bir araştırmanın ve sonuçlarının da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağına vurgu yapıldı.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den 5'e çıkarmıştı.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 5 seviyesinden 5,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini öngörüyor.