İngiliz donanmasında skandal: 143 milyon sterlinlik savaş gemisi stajyere kaldı

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133 metre uzunluğundaki ve inşası 143 milyon sterline mal olan Type 23 sınıfı HMS Sutherland fırkateyninde yaşanan olayla ilgili Teğmen Samuel Hanney, görevi ihmal suçlamasıyla Bulford Askeri Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Nöbeti stajyere bıraktı

Savcılığa göre nöbetçi subay Hanney, geminin köprü üstündeki görev yerinden ayrılarak bilgisayar başında bir görev yapmak üzere perdenin arkasına geçti. Bu sırada geminin güvenliği ve dışarıdaki gelişmelerin takibi, henüz eğitimini tamamlamamış Teğmen Thomas McNally'ye kaldı.

Savcı Luis Canosa, Hanney'nin uygun gözetlemeyi yapmadığını, ikinci nöbetçi subayın denetimini sağlamadığını ve köprü üstündeki ekibi etkili şekilde yönetemediğini söyledi.

HMS Sutherland'in Plymouth'tan Dorset'teki Lyme Bay'e seyir halinde olduğu sırada meydana gelen olayda Hanney'nin nöbetçi subay olarak görev yaptığı belirtildi.

Bilgisayar başında dakikalarca kaldı

Independent Gazetesi'nde yer alan habere göre mahkemede, Hanney'nin sabah nöbeti sırasında diğer gemileri ve olası tehlikeleri gözetlemek yerine bilgisayar başında uzun süre kaldığı anlatıldı.

Savcılık, Hanney'nin meteorolojik haritalar hazırlamak amacıyla bilgisayar ekranının ışığını gizleyen bir perdenin arkasında 20 dakikadan fazla kaldığını belirtti.

Hanney, askeri polise verdiği ifadede görev yerinden yaklaşık 14 dakika ayrıldığını kabul etti. Ancak savcı Canosa, bilgisayar kayıtlarının Hanney'nin 04.09 ile 04.30 saatleri arasında sisteme giriş yaptığını gösterdiğini ve bu nedenle sürenin yaklaşık 21 dakika olabileceğini söyledi.

Canosa, sürenin her iki durumda da görev açısından fazla uzun olduğunu savundu.

Stajyer subay ne yapacağını bilemedi

O sırada ikinci nöbetçi subay olarak görev yapan Teğmen Thomas McNally, Hanney'nin görev yerinden ayrılmasının ardından gemide dışarıyı gözetleyen kimsenin kalmadığını fark etti.

Eğitiminin henüz başında olduğunu belirten McNally, gerekli yeterliliği kazanmak için tamamlaması gereken 600 saatin yalnızca yaklaşık 100 saatini tamamladığını söyledi.

McNally, Hanney'nin perdenin arkasında kaldığını gördüğünü ve yaklaşık 30 dakika arayla iki farklı coğrafi konum üzerinde çalıştığını belirterek meslektaşının yaklaşık bir saat boyunca ortadan kaybolduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Donup kaldım"

Mahkemede McNally'ye, durumun tehlikeli olduğunu fark ettiği halde neden Hanney'yi uyarmadığı soruldu.

McNally, çok gergin ve korkmuş olduğunu belirterek yalnız kaldığını fark ettiğinde "donup kaldığını" söyledi.

Stajyer subay, yaşananları daha sonra mürettebattan başka bir üyeye bildirdiğini ve konunun geminin kaptanına iletildiğini aktardı.

"İhmal olup olmadığı süreye bağlı"

Donanma Seyir Subayı Thomas Boeckx ise olayın değerlendirilmesinde Hanney'nin görev yerinden ne kadar süreyle ayrıldığının önemli olduğunu belirtti.

Boeckx, nöbetçi subayın radar gibi sistemleri kullanabileceğini ve diğer mürettebatın görüşünü engellememek şartıyla köprü üstünde bazı görevleri perdenin arkasında gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ancak bir nöbetçi subayın görev yerinden tek seferde yalnızca 2-3 dakika, en fazla 5 dakika ayrılabileceğini ifade etti.

Kasıtlı olup olmadığı da değerlendiriliyor

Askeri polise verilen ifadede, bir nöbetçi subayın perdenin arkasında kasıtsız olarak 14 dakika kalmasının mesleki yetersizlik olarak değerlendirilebileceği ve kişinin görevden alınarak ilave eğitime tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Bunun kasıtlı şekilde yapılması halinde ise durumun görevi ihmal kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

Teğmen Samuel Hanney hakkındaki davanın görülmesine Bulford Askeri Mahkemesinde devam ediliyor.