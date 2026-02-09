İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Epstein skandalına ilişkin ilk resmi açıklama

Epstein belgelerinin yarattığı sarsıntıdan en çok etkilenen yerlerin başında İngiltere geliyor. Özellikle eski prens Andrew'un pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan çok yakın ilişkisi İngiltere'de kraliyet ailesine karşı söylemleri artırmış ve kaşların kalkmasına neden olmuştu.

Yeni dalga belgelerin açıklanmasından sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ilk resmi açıklama geldi. Kensington Sarayı, Galler Prensi William ve eşi Prenses Catherine’in, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin ABD’de yayımlanan yeni belgelerden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Bir saray sözcüsünün aktardığı açıklamada, Prens William ve Prenses Catherine’in önceliğinin Epstein’in mağdurları olduğu vurgulandı. Saray sözcüsü, "Prens ve Prenses'in devam eden ifşaatlardan derin endişe duyduklarını teyit edebilirim. Düşünceleri kurbanlara odaklanmaya devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Andrew Kraliyet konutundan ayrıldı

ABD’de yayımlanan belgelerin ardından, Epstein ile geçmişteki ilişkisi nedeniyle eleştirilerin odağında olan eski prens Andrew, ya da unvanlarının alınmasından sonraki adıyla Andrew Mountbatten-Windsor, Windsor’daki ikametgahından planlanandan önce ayrıldı. Buckingham Sarayı, daha önce yaptığı açıklamada ayrılışın 2026 başında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Tepkilerin büyümesi ve sürecin hızlanmasıyla birlikte Mountbatten-Windsor, ağabeyi Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham Malikanesi'ne taşındı.

ABD'de kamuoyuna açılan geniş kapsamlı dosyalarda, Mountbatten-Windsor’un bir kadının üzerinde diz çökmüş vaziyette göründüğü fotoğraflar yer almıştı. Fotoğrafların içeriğine dair bir bağlam sunulmazken, çekildiği yer ve zaman henüz belirlenemedi.

Mountbatten-Windsor, 2008 yılında çocuklara yönelik cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı finansçı Epstein ile dostluğunu sürdürdüğü için daha önce özür dilemiş, ancak herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Tepkilerin giderek büyümesiyle 2025 yılında Kral Charles, kardeşi Andrew'un kraliyet unvanlarını geri almıştı.

İstifa dalgası yarattı

Epstein belgelerinde adı geçen ve pedofili milyarder ile sıkı ilişkileri olduğu ortaya çıkan eski Bakan Peter Mandelson'un lordluk unvanı geri alınmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson ile Jeffrey Epstein arasındaki dostluktan haberdar olduğunu ancak buna rağmen Mandelson’ı Washington Büyükelçisi olarak atadığını kabul etti.

Bu itiraf, iktidardaki İşçi Partisi içinde büyük bir reaksiyona yol açarken, Starmer’ın liderliği "pamuk ipliğine bağlı" yorumları yapılmaya başlandı.

Mandelson krizi daha sonra büyüyerek bir başka ismin de istifa etmesine neden oldu. İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney, Jeffrey Epstein'la ilişkisi ortaya çıkan Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak Başbakan Keir Starmer'a önerdiğini belirterek, görevinden istifa etti.