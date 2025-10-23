İngiliz polisi acil durum çağrılarına dronlarla yanıt verecek

İngiltere polisi, acil durum çağrılarında dronların kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "ilk müdahale aracı olarak dron" adlı uygulamanın başkent Londra’nın kuzeyindeki Islington semtinde denenmeye başlandığı belirtildi.

Uygulama kapsamında polis merkezlerinin çatılarına yerleştirilecek kutular içinde göreve hazır tutulacak dronlar, uzaktan kumanda aracılığıyla harekete geçirilebilecek.

Dronlar havalandıktan sonra kontrol merkezindeki yetkililere veya olay yerine intikal etmekte olan polis memurlarına mobil cihazlar aracılığıyla gerçek zamanlı görüntü aktarabilecek.

Polisin açıklamasında, dronların olay yerlerine çok hızlı bir şekilde ulaşarak şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olacak görüntüleri yetkililere aktarabileceğinin altı çizildi.

Dronların özellikle kayıp kişilerin aranması, şüphelilerin takip edilmesi ve olay yerlerinden kanıt toplanması gibi saha faaliyetlerinde güvenlik güçlerine yardımcı olması öngörülüyor.

Londra’daki denemelerin yıl sonuna kadar artması bekleniyor

Yetkililer, başkent Londra’daki denemelerin yıl sonuna şehrin iki farklı bölgesinde daha yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı. Başkent polisi, ülkenin çeşitli bölgelerinde diğer polis teşkilatlarının da benzer denemelerde bulunduğunu bildirdi.

İngiltere’de çeşitli sektörlerde dron kullanımı

İngiltere’de dronların çeşitli amaçlar için kullanılmasına yönelik farklı çalışmalar da bulunuyor. İngiliz Sivil Havacılık İdaresi (CAA), geçtiğimiz yıl dronların teslimat ve altyapıda inceleme amacıyla kullanılmasına yönelik denemelerin yer aldığı 6 projeye izin vermişti.