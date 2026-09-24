İngiliz sigorta devinden radikal karar: L&G çalışanlarının %10’unu işten çıkaracak

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İngiltere merkezli finansal hizmetler ve varlık yönetimi devi Legal & General (L&G), kurum içi yapılanma stratejileri doğrultusunda kapsamlı bir küçülme kararı aldı. Şirket yönetimi, maliyetleri dizginlemek ve operasyonları daha çevik hale getirmek hedefiyle toplam personel sayısının yaklaşık onda biriyle yolları ayırmayı planlıyor.

Kurumsal yapılanma ve maliyet disiplini

Alınan karar, grubun operasyonel giderlerini azaltma ve kârlılık marjlarını koruma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Finans devi, organizasyonel yapıyı sadeleştirerek kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmeyi amaçlıyor.

Binlerce çalışan etkilenecek

Küresel çapta yürütülecek olan bu küçülme hamlesinin, şirketin farklı birimlerinde görev yapan binlerce çalışanı doğrudan etkilemesi bekleniyor. İşten çıkarma süreçlerinin kademeli olarak ve ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütüleceği bildirildi.

Sektörel baskılar kararda etkili oldu

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve finans sektöründe artan rekabet koşulları, L&G gibi köklü kurumları daha sıkı tasarruf tedbirleri almaya zorluyor. Şirket, bu adımla birlikte uzun vadeli büyüme hedeflerini güvence altına almayı planlıyor.