İngiliz The Times gazetesi skandala imza attı

The Times, İsrail'in "bebek iddiaları" haberinde Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafını kullandı

İngiliz "The Times" gazetesinin, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in öldürüldüğünü iddia ettiği bebeklerle ilgili haberinde, Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafını kullanması çelişkili bir durum olarak dikkati çekti.

İngiliz "The Times" gazetesinin "İsrail, parçalanmış bebekleri gösterdi" manşetiyle verdiği haber, Filistinli yaralı çocukların fotoğrafıyla verildi.

Haberin içeriğinde de İsrail hükümetinin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen bebeklerin ceset fotoğraflarını paylaşmasına değinildi.

The Times'ın, İsrail tarafından paylaşılan bu fotoğrafları, "rahatsız edici oldukları için yayınlamayı tercih etmediği" belirtilirken, haberde "Gazze'deki Şifa Hastanesinde, hava saldırıları nedeniyle yaralanmış Filistinli çocuklar" açıklamasıyla, ​​​​​​​Gazzeli yaralı çocukların fotoğrafı kullanıldı.

İsrail Hükümeti, söz konusu fotoğrafları, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'deki i24 televizyonu muhabirinin "bir askerden 40 bebeğin kafasının kesildiğini" duyduğunu aktarmasından 3 gün sonra 12 Ekim'de paylaşmıştı.