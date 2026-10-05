İngiliz üssünde sıcak saatler: ABD jetleri tek tek havalandı

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İngiltere'de bulunan Fairford Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nde yürütülen terör soruşturması, askeri hareketliliği üst seviyeye çıkardı. Soruşturmanın sürdüğü tesiste konuşlu bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçaklarının tamamı üsten ayrıldı. Yaşanan bu gelişme, tesisteki güvenlik protokolleri ve devam eden adli süreçle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Stratejik jetler ana üslerine geri döndü

Edinilen bilgilere göre, İngiltere’deki konuşlanma süresi boyunca çeşitli tatbikat ve devriye görevlerine katılan B-1 Lancer bombardıman uçakları, alınan kararın ardından sırayla havalanarak ABD’deki yerleşik üslerine doğru yola çıktı. Askeri kaynaklar, uçakların tesisten tamamen ayrıldığını ve konuşlanma alanının boşaltıldığını doğruladı.

Soruşturma kapsamındaki incelemeler devam ediyor

İngiliz adli ve güvenlik birimleri tarafından üs bünyesinde başlatılan terör bağlantılı incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor. ABD’li yetkililer uçakların çekilme takviminin planlı operasyonel süreçler dahilinde gerçekleştiğini ifade etse de, adımın soruşturmanın derinleştiği bir döneme denk gelmesi uluslararası güvenlik kamuoyunda geniş yankı buldu. Üsteki güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulmaya devam ediyor.