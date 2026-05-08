İngiltere: 3 Britanyalı, hantavirüse yakalandı

Atlantik Okyanusu'nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgını, uluslararası sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Aralarında Britanyalı yolcuların da bulunduğu birçok kişide virüs doğrulanırken, gemi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na doğru ilerliyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) MV Hondius adlı kruvaziyerde ortaya çıkan hantavirüs salgınına ilişkin yapılan açıklamada, 3 Britanyalının hantavirüse yakalandığı doğrulandı. UKHSA'ya göre, vakalardan biri çarşamba günü gemiden tahliye edildikten sonra Hollanda'da yatırıldığı hastanede stabil durumda kalırken, diğer hastanın Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Son belirlenen hastanın ise Atlantik adası Tristan da Cunha'da bulunduğu bildirildi.

"7 Britanyalı kruvaziyerden indi"

UKHSA, ilk doğrulanmış hantavirüs vakasının bildirildiği 4 Mayıs tarihinden önce, 24 Nisan'da 7 Britanyalının kruvaziyerden indiğini belirtirken, 2'sinin Birleşik Krallık'a döndüğünü ve semptom göstermediklerini aktardı. 4 yolcunun da Birleşik Krallığa bağlı St. Helena Adası'nda indiğini ve hala orada olduklarını bildirdi. Yedinci kişinin ise henüz tespit edilmediğini aktardı.

Bir Birleşik Krallık sağlık yetkilisi, MV Hondius'ta bulunan Britanyalı yolculardan ülkeye döndüklerinde muhtemelen 45 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin isteneceğini söyledi.

"Geminin pazar günü Tenerife'ye yanaşması bekleniyor"

Açıklamada, "İspanya Sağlık Bakanlığı'nın son güncellemelerine göre geminin pazar günü Tenerife'ye yanaşması bekleniyor. Gemiden inecek Britanya vatandaşlarına destek sağlamak üzere Birleşik Krallık hükümeti personeli bölgede hazır bulunacak. Hantavirüs semptomu göstermeyen Britanyalı yolcular ve gemi mürettebatı, Birleşik Krallık hükümeti personeli eşliğinde havaalanına götürülecek ve ücretsiz olarak Birleşik Krallık'a dönüşleri sağlanacak" denildi.

Gemide 3 kişi öldü

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçtu. Hollanda'ya giden uçağı bindirilmeyen kadın, bir gün sonra 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Geminin İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife Limanı'na demirlemesi ve sağlık durumları müsaade ettiği takdirde yabancı yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Gemiden şu ana kadar 3 kişi tahliye edilerek, Hollanda'ya sevk edildi.