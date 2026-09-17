İngiltere-AB görüşmelerinde kritik engel: “Made in Europe” yasası

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Londra ile Brüksel arasında yeniden kurulmaya çalışılan ilişkilerde yeni bir başlık gündeme geldi. AB'nin sanayi politikası kapsamında hazırladığı “Made in Europe” düzenlemesi, iki taraf arasında yapılması planlanan görüşmelerin önündeki önemli konulardan biri haline geldi.

İngiltere düzenlemenin müzakere edilmesini istiyor

İngiltere hükümet kaynakları, kamuoyunda Sanayi Hızlandırıcı Yasası olarak anılan düzenlemenin gelecekte yapılacak müzakerelerde ele alınmasını talep ediyor. Londra yönetimi, AB'nin söz konusu düzenlemeyi görüşme gündemine almaması halinde ilişkilerin yeniden yapılandırılması amacıyla planlanan zirveyi ertelemeyi değerlendiriyor.

Düzenlemenin hedefinde Çin bulunuyor

AB'nin “Made in Europe” düzenlemesinin temel amaçlarından biri, Çin'in Avrupa sanayisindeki varlığını ve pazar payını sınırlandırmak olarak aktarılıyor. Ancak İngiltere açısından düzenlemenin farklı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uygulamanın hayata geçmesi halinde İngiliz şirketlerinin AB sanayi sektörü ve tedarik zincirlerine erişiminin olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor.

Londra ile Brüksel arasında yeni müzakere başlığı

Brexit sonrasında İngiltere ile AB arasında yeniden şekillendirilmeye çalışılan ilişkiler kapsamında yapılması planlanan zirve, söz konusu düzenleme nedeniyle belirsizlikle karşı karşıya. İngiltere'nin talebi ile AB'nin sanayi politikasının nasıl uzlaştırılacağı, planlanan görüşmelerin geleceği açısından belirleyici olacak.