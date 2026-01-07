İngiltere: ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rus gemisine el koymasına yardım ettik

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İngiltere, Bella 1 gemisinin durdurulmasına ABD'nin talebi doğrultusunda destek vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada İngiltere-İzlanda-Grönland arasındaki bölgede "Bella 1"i takip eden ABD askeri unsurlarına üslenme de dahil olmak üzere operasyonel destek verildiği belirtilerek "Askeri ikmal tankeri Tideforce, ABD güçlerinin Bella 1'i durdurmasına destek vermiş, Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurları ise havadan keşif ve gözetleme desteği sunmuştur." ifadesine yer verildi.

ABD'ye verilen desteğin uluslararası hukuka uygun olduğu kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı John Healey, "Bugün İngiliz ordusu, Rusya'ya giden Bella 1 gemisini başarılı şekilde durduran ABD ordusuna verdiği destekle yeteneğini ve profesyonelliğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Healey, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında bu adımın atıldığının altını çizerek "Bu gemi, kötü geçmişiyle Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar terörü, çatışmayı ve acıyı körükleyen Rusya ve İran'ın yaptırımdan kaçınma eylemlerinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin ekonomisi, güvenliği ve çıkarları için Rusya'ya karşı mücadelenin süreceğini ifade eden Healey, Bella 1'i durdurma operasyonunun ABD-İngiltere savunma işbirliğine de örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

ABD, bugün Rusya tescilli petrol tankeri Bella 1'i durdurarak, gemiye el koymuştu.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, eski adı "Bella 1", yeni adı ise "Marinera" olan geminin ABD Avrupa Komutanlığı tarafından Kuzey Atlantik'te durdurulmasına tepki göstermiş ve bu müdahalenin 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğunu açıklamıştı.

Bella 1, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.