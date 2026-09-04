İngiltere alarmda! El Nino uyarısı sonrası halka “evinizde erzak bulundurun” çağrısı

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İngiltere’de zorlu kış alarmı

Meteoroloji uzmanları, dünya genelinde kuraklık, orman yangınları ve sellere yol açabilen El Nino’nun İngiltere’de ise şiddetli fırtınalar ve aşırı yağışlarla geçen bir kışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere Çevre Bakanı Angela Eagle, ülkenin zorlu ve fırtınalı bir kış geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların olası ulusal acil durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Hanelere gıda ve su stoku çağrısı

İngiltere Bakanlar Kurulu Ofisi, önümüzdeki aylarda vatandaşları acil durumlara hazırlanmaya teşvik edecek kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatacak.

Bakan Eagle, acil yardım ekipleri olay bölgelerine ulaşana kadar vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için birkaç günlük gıda ve temiz su stoğu bulundurmasının önemine dikkat çekti.

Eagle ayrıca İngiltere’nin geçmişte iklim kaynaklı acil durumlara hazırlık konusunda yetersiz kaldığını kabul ederek, aşırı hava koşullarına uyum sağlamak için tarım uygulamaları ve su yönetimi sistemlerinde kapsamlı değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

El Nino ile sıcaklıklar daha da artabilir

Pasifik Okyanusu’ndaki rüzgar değişimleriyle deniz yüzey sıcaklıklarının yükselmesi sonucu atmosfere büyük miktarda enerji aktarılması, El Nino’nun küresel hava koşulları üzerindeki etkisini artırıyor.

Küresel ısınmayla birleşen El Nino etkisinin, 2027’nin dünyanın kayıtlardaki en sıcak yıllarından biri olma ihtimalini artırdığı belirtiliyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarının tarihi ortalamaların üzerine çıkması da endişeleri artırıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın daha önce karşılaşılmamış ve son derece tehlikeli bir sıcaklık dönemine girdiğine dikkat çekerek, iklim kriziyle mücadelede hızlı ve somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Gıda ve su güvenliği de tehdit altında

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino’nun toplumlar ve ekonomiler üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Güneydoğu Asya’da orman yangınları, Güney Amerika’da şiddetli taşkınlar ve Hindistan’da zayıflayan muson yağışlarının önemli riskler oluşturduğu belirtiliyor.

Dünya Gıda Programı da aşırı hava olaylarının milyonlarca insanı akut açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği öngörüsünde bulunuyor.

İngiltere yönetimi ise sıcak hava dalgalarının ardından azalan su kaynaklarını korumak ve kış aylarında oluşabilecek sel risklerini azaltmak amacıyla yeni baraj ve su havzası projelerini gündemine alıyor.