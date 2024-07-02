İngiltere azaltmıştı: Yunanistan çalışma gün sayısını arttırıyor

Dünya genelinde birçok ülkede mesai saatleri kısaltılırken ve haftada 4 gün çalışma sistemi test edilirken, komşu Yunanistan'da mesai günü sayısını 5’ten 6’ya çıkaracak uygulama tanıtıldı. Yetkililer 'verimliliği artırmayı ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı' planladıklarını savunurken, sendikalar söz konusu kararı 'barbarca' olarak niteliyor. Geçtiğimiz yıl parlamentoda onaylanarak yürürlüğe giren geniş çaplı iş kanununun bir parçası olan uygulama ile haftalık 40 saatlik çalışma süresi 48 saate çıkarılıyor.

Sendikalar tepkili

Yaklaşık 500 bin çalışanı temsil eden ADEDY sendikasından Akis Sotiropoulos, "Neredeyse diğer tüm medeni ülkeler haftada dört gün çalışmaya geçerken, Yunanistan tam tersini yapmaya karar veriyor" dedi. Verimliliğin artırılması için çalışanlara daha iyi koşullar sunulması gerektiğini belirten Sotiropoulos, "Üretkenlik, çalışanların yaşam kalitesinin artırılmasıyla sağlanır" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenler sendikası PESEK'in başkanı Grigoris Kalomoiris de, "Bu barbarca önlem temel bir sorun olan iş gücü açığını çözmeyecek ve çoğumuz bunun, hiçbir zaman iş sahibi olamayacak işsiz gençler için büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Yasa kapsamında sanayi, perakende, tarım ve bazı hizmet sektörlerinde çalışan pek çok kişi, işverenleri isterse haftada altı gün çalışmak zorunda kalacak. Altıncı gün için günlük yevmiyenin yüzde 40'ı oranında bir ek ödeme yapılacak.