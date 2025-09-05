İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti

  1. Ekonomim
Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İngiltere'nin güneyindeki bir mülk için eksik vergi ödediğini kabul ettikten günler sonra istifa etti.

Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, yeni bir ev için emlak vergisini eksik ödediğini itiraf etmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu. 45 yaşındaki Rayner, Başbakan Starmer'ın ekibinden ayrılan sekizinci ve en kıdemli bakan oldu.

Rayner'in istifası İşçi Partisi iktidarına büyük bir darbe vurdu

Doğru vergi oranını ödemekten kasıtlı olarak kaçınmaya çalışmakla suçlandığında Starmer kendisine tam destek sunmuştu. Rayner'in istifası kritik bir eşikteki İşçi Partisi iktidarına büyük bir darbe vurdu.

İşçi Partisi'nin anketlerde popülist Reform UK'nin gerisinde kalmasıyla birlikte Starmer, otoritesini ve partisinin imajını onarmaya çalışırken daha fazla zorlukla karşı karşıya.

Rayner parti içinde öne çıkıyordu

Rayner, İşçi Partisi'nin sol ve merkez kanatları arasında arabuluculuk yaparak partiyi bir arada tutabilen ve Starmer'dan daha geniş bir çekiciliğe sahip olduğu belirtilen bir figür olarak parti içinde öne çıkıyordu.

