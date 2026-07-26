İngiltere Başbakanı Burnham: Gerektiğinde Trump'a meydan okuyacağız

Burnham, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, Trump'ın kendisine karşı oldukça sıcak ve samimi bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Ancak Trump'a güven duyup duymadığı yönündeki sorulara iki kez muhatap olmasına rağmen bu konuda net bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Burnham şöyle dedi: "Dünya değişiyor" ve hükümetlerin gelişen olaylara göre hareket etmesi gerektiğini ekledi. İngiltere lideri, Trump’ın tutumunu her zaman paylaşacağına söz veremeyeceğini ve İngiltere için doğru gördüğü durumlarda farklı bir görüş ortaya koyacağını ifade etti.

Burnham'dan Trump'ın İran politikasına eleştiri

Burnham ayrıca Trump’ın İran ile çatışmayı başlatma kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Savaş, petrol fiyatlarını yükseltti, enflasyon risklerini artırdı ve hükümetin borçlanma maliyetleri üzerindeki baskıyı derinleştirdi.

Burnham’ın açıklamaları, İngiltere’nin dış politikasının bazı alanlarında Washington’dan daha bağımsız bir tutum benimseyebileceğine işaret ediyor; ancak başbakan, ABD-İngiltere güvenlik ilişkisinin genel çerçevesini değiştirecek somut bir plan sunmadı.

Burnham savunma harcamalarında tarih vermedi

Savunma harcamaları, yeni hükümet için acil bir sorun olmaya devam ediyor. Eski Başbakan Keir Starmer döneminde savunma bakanlığı görevinden istifa eden Hazine Bakanı John Healey, askeri harcamaların 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %3’üne ulaştırılması için baskı yapmıştı.

Burnham ise bu tarihe bağlı kalmayı reddetti. Daha geniş harcama hedeflerinin nasıl karşılanacağına karar vermeden önce hükümetin ilk görevinin mevcut savunma yatırım planını tam olarak finanse etmek olduğunu söyledi.

Bütçe ve savunma harcamaları öne çıkıyor

Bu mesele, yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bütçe hazırlıklarının bir parçasını oluşturacak. Artan askeri harcamalar, İngiltere’nin sınırlı mali hareket alanına sahip olduğu bir dönemde Burnham’ın iç politika vaatleriyle rekabet edecek.

Başbakan ayrıca erken genel seçim çağrısında bulunmayacağını açıkladı ve seçmenlerin bir ulusal sandık daha istemediğini belirtti. Bir sonraki seçimin 2029’a kadar yapılması bekleniyor.

Burnham, odağının yeni bir seçim yetkisi aramak yerine hükümet programını hayata geçirmek ve kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek olacağını vurguladı.