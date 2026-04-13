İngiltere Başbakanı Keir Starmer: ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasını desteklemiyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'de bir radyo programına katılarak Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve İran Savaşı'na değindi. "Abluka'yı desteklemiyoruz" diyen Starmer, "Boğaz'ın tamamen açılması hayati önem taşıyor ve son birkaç gündür tüm çabalarımızı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yoğunlaştırdık ve bu çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bölgede İngiliz mayın temizleme gemilerinin bulunduğunu belirten Starmer, askeri kapasitenin Boğaz'ın tamamen açılmasına odaklandığını söyledi.

CENTCOM açıklamıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı. Abluka emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği ve ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17.00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denilmişti. Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılırken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunuldu.