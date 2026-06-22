İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street No.10'da gazetecilere yaptığı konuşmada görevinden ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Starmer ayrıca Kral Charles ile de görüştüğünü aktardı.

Andy Burnham en önemli aday

Parti liderliği için en önemli rakip olarak görülen Andy Burnham'ın 18 Haziran Perşembe günü yapılan ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla süreç hızlandı.

Starmer, görevinden ayrılmayacağını ve her türlü liderlik mücadelesine karşı koyacağını ifade etmişti.

Ancak son 48 saat içinde hükümet içerisindeki hava da değişti.

Hali hazırda hükümet içinden birçok kaynak, başbakanın bugün istifa takvimini açıklayabileceğini düşünüyordu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Starmer'ın pozisyonunun, görevini korumak için mücadele etmeye kararlı olduğunu söylediği cuma gününden bu yana değişmediği belirtiliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Starmer'ın "istifa edeceğini" söyledi.

Başbakanlık ise iki liderin bu hafta sonu görüşmediğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Peter Kyle bu sabah BBC'ye yaptığı açıklamada, sürecin hızla ilerlediğine dair işaretlere dikkat çekti.

Kyle, başbakanın "ülkenin çıkarlarına en uygun olanı" yapacağını söyledi.

Starmer'ın karşı karşıya olduğu zorluklar ve siyasi gerçekler üzerinde kafa yorduğunu da sözlerine ekledi.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre başbakan bir süredir giderek artan sorunlarla karşı karşıya.

İşçi Partisi milletvekilleri, sorunun partide değil, tepesindeki kişide olduğunu savunuyorlar. Başbakanın kişisel popülaritesinin düşük olduğunu ve partinin ilerlemesine engel oluşturduğunu düşünüyorlar.

Onlarca milletvekili bir süredir Starmer'ın istifa etmesi gerektiğini dile getiriyordu. Perşembe gününden bu yana bu liste uzadı; bazı bakanlar da özel olarak bu görüşü paylaştıklarını belirtti.

BBC'nin politika muhabirlerine göre, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın da aralarında bulunduğu bakanların başbakana istifa etmesini söyledikleri bilinmesine rağmen görevlerinde kalmaya devam etmeleri, Starmer'ın otoritesinin ne kadar çöktüğünün açık bir göstergesi.

Andy Burnham şu anda başbakanlık için en favori isim.

Andy Burnham ara seçimi kazandı

Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, 18 Haziran'da Makerfield seçim bölgesindeki ara seçimi yüzde 55 oy oranıyla kazandı. En yakın rakibi göçmen karşıtı Reform Partisi adayı ise yüzde 35'te kaldı.

Burnham, "İngiltere için yeni bir yol çizmek" istediğini söyledi. Ancak henüz parti liderliği için aday olacağını açıklamadı.

Seçimin ardından yaptığı açıklamada Başbakan Starmer da Andy Burnham'ın parlamentoya dönmesinden sonra partide bir liderlik yarışı yaşanması durumunda "aday olacağını" söyledi.

Starmer önce muhtemel bir liderlik yarışında aday olup olmayacağı sorulduğunda, "Şu anda böyle bir seçim yok" dedi ve bunun "ülkeyi kaosa sürükleyeceğini" söyledi.

Daha sonra da "Bir yarış olursa evet aday olacağım, yarışacağım ve defalarca söylediğim gibi bundan vazgeçmeyeceğim" diye ekledi.

Makerfield ara seçiminden önce Başbakan Starmer, Andy Burnham'ı kazanması durumunda liderlik yarışına girmemesi konusunda uyarmıştı.

Bunun yerine, İşçi Partisi'nin yeni bir Manchester belediye başkanı seçimine odaklanması gerektiğini söyledi.

G7 zirvesinde konuşan başbakan, liderlik yarışının ülke için "kötü bir şey" olacağını söyledi ve bir meydan okumaya karşı mücadele etme niyetinde olduğunu yineledi.

Başbakan ayrıca, Burnham'a kabinede görev teklif edeceğini de belirtmiş ve "Umarım ara seçimi kazanır ve İşçi Partisi hükümetinde büyük bir rol oynar" demişti.

Andy Burnham, ara seçimdeki zaferinin ardından, İşçi Partisi'nin "değişim için son bir şansı" olduğunu, bu zaferin ülke için bir "dönüm noktası" olabileceğini söyledi.

İşçi Partisi Temmuz 2024'te iktidara geldi. Ancak Başbakan Starmer'a kamuoyu desteği kısa sürede erozyona uğradı.

7 Mayıs'ta İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde, İskoçya ve Galler'de de özerk yönetim parlamento seçimlerinde İşçi Partisi'nin büyük kayıplar yaşaması bu süreci daha da hızlandırdı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, Starmer'in liderliğine "güvenini kaybettiği" gerekçesiyle istifa etti. Ardından daha alt düzeyde başka istifalar da geldi.

Streeting'in olası bir yarışta lider adayları arasında olması bekleniyor.

Seçimler öncesinde de ABD'de cinsel saldırı suçları hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilişkileri ifşa olan Peter Mandelson'ın İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanması nedeniyle başlayan tartışmalar da Starmer'ın yıpranmasına neden olmuştu.

Starmer, Epstein bağlantısının kendisinden gizlendiğini iddia etmişti.

Liderlik mücadelesi nasıl tetiklenebilir?

Andy Burnham'ın milletvekili seçilmesinin ardından, İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık görevi için adaylığını koyması bekleniyor.

Keir Starmer'a resmen meydan okuyabilmesi için İşçi Partisi milletvekillerinin yüzde 20'sinin -yani 81 milletvekilinin- desteğine ihtiyacı var.

Diğer adaylar için de aynı durum geçerli. Ancak Starmer'ın böyle bir yarışta aday olup pozisyonunu koruması için milletvekillerinin onayına ihtiyacı yok.

İşçi Partisi ve sendikalar gibi bazı bağlı kuruluşların üyeleri daha sonra postayla oy kullanıyor ve adaylar tercih sırasına göre sıralanıyor.

Kazanmak ve parti lideri ve aynı zamanda başbakan olmak için adayın oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Chris Mason yazdı: Tüm gözler Downing Street'te; Başbakan ne söyleyecek ve ne zaman söyleyecek?

Chris Mason - BBC News Politika Editörü

"Son dört yıl içinde üçüncü kez, bir başbakanın görevden ayrılma planını açıklamanın eşiğinde olduğu görülüyor. Üstelik bunun nedeni bir genel seçimi kaybetmesi değil; kendi partisinin, onsuz daha iyi durumda olacağı sonucuna varmış olması.

Hükümet içinde ve İşçi Partisi'nin daha geniş çevrelerinde birçok kişi, Sir Keir Starmer'ın tam da bunu söylemesini bekliyor. Hatta bunun bu sabah gerçekleşmesi bile mümkün.

Dört yıl önce, yani üç başbakan önce, ülkeyi Boris Johnson yönetiyordu.

Johnson görevine devam edeceğini kararlı bir şekilde savunuyordu. Ancak iktidarını sürdürebilme kapasitesinin giderek ortadan kalktığı anlaşıldıkça bu kararlılık da eriyip gitti.

Temmuz 2022'nin başlarında, Downing Street'te kürsünün yerleştirilişini izliyordum. Johnson, birkaç yıl önce büyük bir çoğunlukla seçim kazanmış olmasına rağmen, kendi milletvekillerinin artık ondan bıktığını ve bu nedenle istemeyerek de olsa görevden ayrıldığını açıklıyordu.

Üç ay sonra yine aynı sokaktaydım. Bu kez Liz Truss, partisinin desteğini kaybettiği için görevden ayrıldığını duyuruyordu.

Şimdi ise yine benzer bir noktadayız. Büyük olasılıkla sıradaki isim Sir Keir Starmer. Üstelik bu durum, Rishi Sunak'ın yerine geçmek üzere genel seçimi kazanmasının üzerinden henüz iki yıl bile geçmeden yaşanıyor.

Kendi partisindeki birçok kişinin gözünde Starmer'ın başbakanlığı aylardır hayal kırıklığı yaratıyor.

Ve aylardır, kendisinden sonra gelebilecek isimlerin önüne mümkün olduğunca yüksek engeller koymaya çalışıyordu.

Yakın çevresi aracılığıyla, görevi bırakmayacağını ve herhangi bir liderlik yarışında aday olacağını açıkça ortaya koydu.

Bu yılın başlarında Gorton ve Denton'da bir milletvekilliği boşaldığında, Andy Burnham'ın Westminster'a dönmek için yaptığı ilk girişimi engelledi.

Hatta geçen hafta bile Burnham'ın Makerfield ara seçimini kazanması halinde ilk önceliğinin, boşalttığı Büyük Manchester Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi'nin yeniden kazanmasına yardımcı olmak olması gerektiğini söylemiş ve Burnham'a kabinede bir koltuk teklif edeceğini ifade etmişti.

Ancak Burnham'ın geçen haftaki zaferi ve bu zaferin büyüklüğü, ara seçim kampanyası boyunca bastırılmış olan İşçi Partisi içindeki hoşnutsuzluğu açığa çıkardı.

Burnham artık sadece bir milletvekili değil; aynı zamanda, her ne kadar çok popüler olduğu bir bölgede olsa da Reform UK'yi yenebileceğini kanıtlamış bir siyasetçi.

Bu nedenle Reform Partisi'nin yükselen popülaritesi ve son seçim başarılarından endişe duyan birçok İşçi Partili milletvekiline göre Burnham, Sir Keir'den daha güvenilir bir seçenek olarak görülüyor.

Başbakan hafta sonunu seçeneklerini değerlendirerek geçirdi. Çünkü açıkçası, artık seçeneklerinin tükenmekte olduğunu biliyordu.

En az dört kabine bakanının — bunların arasında İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı da bulunuyor — Starmer'a görevden ayrılması için bir takvim açıklaması gerektiğini söylediğini biliyoruz.

Onları görevlerinde uzun süre tutup aynı zamanda taleplerini görmezden gelmek gerçekçi görünmüyor.

Dolayısıyla ilk seçenek, onları görevden almak, yerlerine başkalarını getirmek ve ilerlemeye çalışmak olabilir. Ancak bu sırada, kendisinin yerine geçmesi beklenen en güçlü aday Westminster'a doğru Batı Sahil Ana Demiryolu hattında hızla ilerliyor olacak.

Burnham'ın pazartesi öğleden sonra Westminster'a giderek milletvekili yemini etmesi ve ardından İşçi Partili milletvekilleriyle bir fotoğraf çektirmesi bekleniyor.

Ancak o zamana kadar başbakanın neler söylemiş olacağını kim bilebilir?

Starmer'ın önündeki ikinci seçenek ise elinde kalan siyasi inisiyatifi kullanarak sonraki süreci şekillendirmek ve görevden ayrılacağına ilişkin bir takvim açıklamak.

Ardından ise ne kadar süre daha görevde kalacağı sorusu gündeme geliyor.

Parti içindeki bazı isimler, Burnham'ın ve diğer olası adayların sınanabilmesi için bir liderlik yarışının gerekli olduğunu düşünüyor.

Bazıları ise böyle bir yarışın partinin kendi içine kapanmış görüntü vermesinden, gereksiz bulunmasından ve tüm yaz boyunca sürmesinden endişe ediyor.

Alternatif olarak bazı İşçi Partili milletvekillerinin desteklediği bir başka yöntem de bulunuyor. Buna göre süreç milletvekillerinin katılımıyla yürütülebilir; Westminster'da adayların görüşlerini anlattığı toplantılar yapılabilir ancak sendikaların ve parti üyelerinin katıldığı tam kapsamlı bir oylamaya gidilmeyebilir.

Bu senaryoda yeni bir başbakan bir ya da iki hafta içinde göreve başlayabilir.

Eğer Burnham etrafında oluşan siyasi ivme beklenenden de güçlü olursa, bu süreç daha da hızlı gerçekleşebilir."



