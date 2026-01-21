İngiltere Başbakanı Starmer: Grönland ve gümrük vergileri konusunda ilkelerimiz değişmeyecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland’ın geleceği ve ticaret politikaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen İngiltere’nin duruşunu koruyacağını açıkladı. Starmer, Arktik güvenliğine ilişkin çalışmaların uluslararası ortaklarla sürdürüldüğünü belirterek, Grönland konusundaki yaklaşımını Trump’a açık biçimde ilettiğini ifade etti.

Müttefik ülkelere baskı aracı olarak gümrük vergilerinin kullanılmasına karşı olduğunu yineleyen Starmer, bu yaklaşımın yanlış olduğunu savundu. İngiltere’nin Grönland’ın geleceği ve ticaret tehditleri konusundaki ilkelerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Starmer, bu tutumun değişmeyeceğini dile getirdi.

Starmer’den Chagos Adaları açıklaması

Starmer, Chagos Adaları’na ilişkin bir soruya yanıtında ise Trump’ın son açıklamalarının, daha önce Beyaz Saray’da yaptığı değerlendirmelerden farklı olduğunu söyledi. Trump’ın bu çıkışının, İngiltere’ye Grönland konusundaki pozisyonu nedeniyle baskı kurma amacı taşıdığını öne sürdü.

ABD Başkanı’nın kendisinden geri adım atmasını istediğini ancak bunu kabul etmediğini belirten Starmer, Trump’ın bu başlık üzerinden küresel ölçekte yeni bir ayrışma yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin güvenlik, savunma, nükleer kapasite ve ticaret alanlarında kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Starmer, bunun Washington’un her politikasını koşulsuz desteklemek anlamına gelmediğini söyledi. Grönland ve gümrük vergileri konusunda Londra’nın tutumunun net olduğunu kaydeden Starmer, bu anlaşmazlıkların iki ülke arasındaki savunma ve istihbarat işbirliğini sona erdireceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Starmer ayrıca, ulusal çıkarları koruma gerekçesiyle bir ticaret savaşına girmeyeceğini ve şimdilik ABD’ye misilleme yapmayacaklarını ifade etti. Öte yandan, İngiltere’de 16 yaş altındaki çocuklara yönelik olası sosyal medya kısıtlamalarına da değinen Starmer, farklı ülkelerdeki uygulamaların incelendiğini ve yaz aylarında bu konuda bir karar alınacağını açıkladı.