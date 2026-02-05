İngiltere Başbakanı Starmer: İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel kalkınma odaklı "Pride in Place" programına ilişkin açıklama yaptı.

"Birlik bizim gücümüzdür"

Britanya halkının değerlerine dikkat çeken Starmer, “Bu ülkeyi seviyorum. Dünyanın en büyük ülkesi. Biz hoşgörülü, dürüst ve saygılıyız; birlik bizim gücümüzdür. Ancak çok uzun zamandır, gururlu topluluklar siyaset tarafından ihmal edildi ve bu konuda hiçbir şey yapamayacak şekilde güçsüz bırakıldı” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, "Pride in Place" programının bu tabloyu değiştirdiğini belirten Starmer, yerel halkın kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini belirtti.

Starmer, açıklamasında “İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz. Britanya genelindeki topluluklara zaten binlerce yatırım yaptık. Şimdi, binlerce kişiye daha kendi yerel bölgelerini dönüştürme fırsatı sunuyoruz. Yerel halkın yönetimi ele almasını sağlamak ve herkes için işleyen bir Britanya inşa etmek temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.