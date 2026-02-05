  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere Başbakanı Starmer: İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz
Takip Et

İngiltere Başbakanı Starmer: İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Pride in Place" programı kapsamında Britanya genelindeki yerel topluluklara yatırım yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Başbakanı Starmer: İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz
Takip Et

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel kalkınma odaklı "Pride in Place" programına ilişkin açıklama yaptı.

"Birlik bizim gücümüzdür"

Britanya halkının değerlerine dikkat çeken Starmer,  “Bu ülkeyi seviyorum. Dünyanın en büyük ülkesi. Biz hoşgörülü, dürüst ve saygılıyız; birlik bizim gücümüzdür. Ancak çok uzun zamandır, gururlu topluluklar siyaset tarafından ihmal edildi ve bu konuda hiçbir şey yapamayacak şekilde güçsüz bırakıldı” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, "Pride in Place" programının bu tabloyu değiştirdiğini belirten Starmer, yerel halkın kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini belirtti.

Starmer, açıklamasında “İnsanlara kendi topluluklarını geliştirme gücü veriyoruz. Britanya genelindeki topluluklara zaten binlerce yatırım yaptık. Şimdi, binlerce kişiye daha kendi yerel bölgelerini dönüştürme fırsatı sunuyoruz. Yerel halkın yönetimi ele almasını sağlamak ve herkes için işleyen bir Britanya inşa etmek temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını öne sürdüABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını öne sürdüDünya
Ukrayna: Müzakere süreci çalışma grubu formatında devam ettiUkrayna: Müzakere süreci çalışma grubu formatında devam ettiDünya

 

 