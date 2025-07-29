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İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail adım atmazsa Filistin Devleti'ni tanıyacağız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İsrail somut adımlar atmazsa İngiltere Eylül ayında Filistin Devletini tanıyacak" dedi.

Haber Merkezi
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İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail adım atmazsa Filistin Devleti'ni tanıyacağız
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail, Gazze'ye ilişkin düzenlediği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, Gazze'ye havadan yardımların başladığını ancak günde en az 500 kamyon yardım girmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de insani krizi sona ermenin tek yolunun uzun vadeli çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes çabalarını desteklediğinin de altını çizdi.

Starmer, konuşmasında, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." dedi.

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