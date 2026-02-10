İngiltere Başbakanı Starmer istifa edecek mi?

İskoç İşçi Partisi lideri Anas Sarwar'ın istifasını istemesinden saatler sonra, Pazartesi akşamı parti arkadaşlarıyla konuşan Starmer, BBC'ye göre "Ülkemizi değiştirme şansına sahip olmak için çok mücadele ettikten sonra, görevimden vazgeçmeye hazır değilim." dedi.

Starmer'ın, Mandelson'ın 2008'deki mahkumiyetinden sonra Epstein ile temas halinde olduğunu bildiği, ancak yine de onu ABD büyükelçisi olarak atadığı söyleniyor. Başbakan, Mandelson'ı atadığı ve "yalanlarına inandığı" için özür diledi.

Ortaya çıkan bilgiler Starmer'ın karar verme yeteneği hakkında soruları gündeme getirdi ve Pazartesi günü İskoç İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, Başbakan'ın istifa etmesi çağrısında bulundu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Anas Sarwar basın toplantısında, ''Dikkat dağıtıcı unsurlar sona ermeli ve Downing Street'teki liderlik değişmeli'' dedi.

İskoç İşçi Partisi, İngiliz İşçi Partisi'nin bir parçası ancak kendi lideri var ve İskoç Parlamentosu'nda koltukları ile İskoçya'da faaliyet gösteriyor.

Anas Sarwar, Starmer'ın liderliğine kamuoyu önünde karşı çıkan en yüksek rütbeli İşçi Partisi politikacısı oldu.

Sarwar Glasgow'da konuşurken, Downing Street sözcüsü Keir Starmer'ın "değişimi gerçekleştirmek için İngiliz halkından açık bir beş yıllık yetki aldığını ve bunu yapacağını" söyledi.

Pazartesi akşamı İşçi Partisi milletvekilleriyle yaptığı bir toplantının ardından Starmer parti arkadaşlarına, "Ülkemizi değiştirme şansına sahip olmak için çok mücadele ettikten sonra, yetkimi ve ülke için sorumluluğumu bırakmaya veya geçmişte başkalarının yaptığı gibi ülkeyi kaosa sürüklemeye hazır değilim." dedi.