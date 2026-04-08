İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'yu ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu ziyaretinde, Körfez ülkelerindeki liderlerle görüşecek ve ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin korunmasına yönelik diplomatik çabaları ele alacak.

Starmer, bölgedeki temasları kapsamında ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı hale getirilmesi için yürütülen girişimleri değerlendirecek.

Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) personelini de ziyaret edecek Starmer'in, müttefik hava sahasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde incelemesi ve askerlere hitap etmesi bekleniyor.

Starmer'ın ziyaretini cuma günü tamamlayarak İngiltere'ye dönmesi öngörülüyor.

"Bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacak"

Starmer, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaşımda bulundu.

Ateşkesin "bölge ve dünya için bir nebze rahatlama sağlayacağını" belirten Starmer, "Ortaklarımızla birlikte bu ateşkesi desteklemek ve sürdürmek, onu kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

İrlanda da ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmayı da içeren geçici ateşkes, çatışmanın sürdürülebilir ve kalıcı şekilde sona erdirilmesi için tam anlamıyla değerlendirilmesi gereken fırsat sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerin, ekonomik açıdan bakıldığında da olumlu olduğuna işaret eden Harris, "Son saatlerde petrol fiyatları açısından olumlu tepki gördük ancak henüz çok erken aşamadayız ve durum son derece dalgalı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Harris, bölgedeki durumu yakından izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.