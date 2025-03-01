  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere Başbakanı Starmer yarın Zelenskiy ile görüşecek
Takip Et

İngiltere Başbakanı Starmer yarın Zelenskiy ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Zelenskiy ile görüşecek
Takip Et

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy'i Başbakanlık Ofisi'nde ağırlayacağını belirtti.

Zelenskiy yarın Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak

Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenskiy, zirveye katılmak üzere Londra'ya geldi

ABD'deki temaslarının ardından Zelenskiy'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemliUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemliDünya
Federal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildiFederal çalışanlara yaptıkları işi listelemeleri istenen bir e-posta daha gönderildiDünya

 

Dünya
Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Karmaşık tablo devam ediyor
Vatikan'dan yeni açıklama: Papa'nın sağlık durumunda karmaşık tablo devam ediyor
Tacikistan'da parlamento seçimleri için geri sayım başladı! Halk yarın sandığa gidecek
Tacikistan'da parlamento seçimleri için geri sayım başladı! Halk yarın sandığa gidecek
Fas’ta kuraklık krizi: Kral, Kurban Bayramı için koyun almama çağrısı yaptı
Fas’ta kuraklık krizi: Kral, Kurban Bayramı için koyun almama çağrısı yaptı
Rusya: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlık
Rusya: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlık
İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 11 evi yıktı
İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 11 evi yıktı
Papa'nın sağlık durumu nasıl? Vatikan'dan açıklama
Papa'nın sağlık durumu nasıl? Vatikan'dan açıklama