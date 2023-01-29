İngiltere Başbakanı Sunak, Muhafazakar Parti Başkanı Zahawi'yi görevden aldı

Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'nin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Maliye Bakanı olarak görev yaptığı sırada ödememiş olduğu vergiler nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresi'ne yaklaşık 4.8 milyon sterlin ceza ödediğinin ortaya çıkmasının ardından, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın talimatıyla hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sunak, soruşturmanın sona ermesinin ardından Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi'ye gönderdiği mektupla görevine son verdiğini duyurdu. Başbakan Sunak, Zahawi'ye yazdığı mektupta, soruşturmada "Bakanlık Yasası'nın ciddi şekilde ihlal edildiğinin açık olduğunu" belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın görevine son verdiği Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında görevden alınmasıyla ilgili sözlere yer vermeyen Zahawi, İngiltere'ye hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Bu ülkeye zulümden kaçarak ve İngilizce bilmeden geldim. Burada başarılı bir iş kurdum ve devletteki en yüksek makamlardan bazılarında görev yaptım. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde benim hikayemin mümkün olmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.