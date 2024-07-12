İngiltere Büyükelçisi'nden Hollanda'ya dikkat çeken mesaj: İntikam vakti geldi

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Charles Hitchen, sosyal medya X hesabı üzerinden, Bağdat'ta bir kahvehanede oturup nargile içerken, Hollanda'ya yönelik "İntikam vakti geldi" başlıklı görüntü paylaştı.

"Göz ardı edemeyeceğim şeyler var"

"Hollanda dost canlısı bir ülke ve Hollanda halkı kültürel ve dini açıdan bize yakın, ancak bir tarihçi olarak göz ardı edemeyeceğim bazı şeyler var" diyen Hitchen, sözlerine şöyle devam südürdü:

"1667 yılında Hollanda Deniz Kuvvetleri'nin İngiliz sularına girmesi ve İngiliz filosunu yakması tarihimize kara bir gün yaşattı. Bu konuyu düşünmek için 4 asır bekledik ve bugün Hollanda'ya ve Hollanda büyükelçisine mesajım; 'İntikam vakti geldi'."