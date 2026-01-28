İngiltere-Çin diplomasisi 8 yıl aradan sonra Starmer'ın ziyaretiyle canlanıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, üç günlük Çin ziyaretine bugün Pekin’de başladı. Havalimanında Çin Maliye Bakanı Lan Fo’an tarafından karşılanan Starmer, ülkeyi 8 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk İngiliz lider oldu; en son ziyaret 2018’de eski Başbakan Theresa May tarafından gerçekleştirilmişti.

Üst düzey görüşmeler

Ziyaret sırasında Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelecek. Görüşmelerin hem başkent Pekin’de hem de Şanghay’da yapılması planlanıyor.

Starmer’ın ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel politikaları ve Batı ittifakındaki gerilimlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Starmer, Çin ile ilişkileri normalleştirerek ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi, aynı zamanda değişen uluslararası koşullara göre siyasi diyaloğu yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaret kapsamında, enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında olası iş birliği fırsatları da masaya yatırılacak. Starmer, iki ülke arasında son yıllarda gerilen ilişkilerin iyileştirilmesi ve ortak çıkar alanlarının belirlenmesini önceliklendirecek.