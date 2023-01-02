İngiltere, Çinli British Steel'i kurtarmaya çalışacak

İngiltere hükümeti, çelik sektörünün küresel devi British Steel’i kurtarma planlarını değerlendiriyor. Financial Times’ta yer alan habere göre Kabine üyeleri, grubun Scunthorpe tesisini kurtarmak üzere 300 milyon sterlin teklif etmesi için Maliye Bakanı Jeremy Hunt’a lobi yapıyor.

2020 yılındaki iflasının ardından yaklaşık 50 milyon sterlin karşılığında Çinli Jingye Group’a satılan British Steel’in akıbeti hakkında şirket yöneticileriyle hükümet yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü bildirilirken, şirketin kapanması olasılığının İngiltere ekonomisine stratejik bir darbe indireceği ve ağır iş kayıplarına yol açacağı belirtiliyor.

Büyük fırınlarından herhangi birinin kapanmasının diğer ocakları da etkileyeceği ifade edilmekle beraber şirket yöneticileri hükümet desteği olmadan sıkıntıları aşmanın mümkün olmadığını savunuyor. Çelik üreticileri, COVID-19 salgınının ardından fiyatlardaki artışı baltalayan ekonomik yavaşlama, yükselen enerji fiyatları ve enflasyonun yanı sıra daralan taleple karşı karşıya kalmış, British Steel’in sahibi Jingye ekim ayında günlük 1 milyon sterlin zarar ettiklerini açıklamıştı.