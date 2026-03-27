İngiltere Dışişleri Bakanı: İran küresel ekonomiyi rehin alıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda petrol ticaretini engellemeye devam etmesini küresel ekonomiyi "rehin almak" olarak nitelendirdi.

Cooper, G7 dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu çatışmanın hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması gerekiyor. Bunun içine Hürmüz Boğazı da dahil olmalı" dedi.

“İran, boğaz üzerinden küresel ekonomiyi rehin alabilecek bir konumda olmamalı” ifadelerini kullanan Cooper, enerji ticaretinin yeniden açılmasının küresel piyasalarda istikrar için kritik olduğunu vurguladı.