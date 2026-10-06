İngiltere ekonomisinde kritik denge: Büyüme mi, mali disiplin mi?

İngiltere ekonomisinde büyüme hedefleri ile kamu maliyesi arasındaki denge tartışılıyor. UBS ekonomisti Dean Turner, hükümetin emeklilik sistemine yönelik değişiklik planının kamu maliyesindeki baskıyı hafifletmek için tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Turner, hükümetin büyüme hedeflerine ulaşmaya çalışırken zaten zor durumda olan mali yapı üzerinde daha fazla baskı oluşturup oluşturmayacağının piyasalar açısından önemli bir soru haline geldiğini ifade etti.

Mali hareket alanı daralıyor

Turner’a göre Başbakan Andy Burnham’ın emeklilikteki “üçlü kilidi” değiştirmeye yönelik önerisi, kamu maliyesindeki baskıyı azaltabilir ancak hükümetin giderek küçülen mali hareket alanını yeniden oluşturmak için yeterli olmayacak. UBS ekonomisti, hükümetin harcamalar konusunda adım atmaya hazır olduğuna ilişkin sinyal veren ilk liderlerden biri olarak Burnham’ın yaklaşımına dikkat çekti.

Vergi artışı seçeneği masada

Burnham’ın hükümetin mali kurallarına bağlı kalma sözü, vergi artışlarının da gündemde kalmasına neden oluyor. Turner, hükümetin mevcut mali alanın tamamını kısa vadede kullanmayı tercih edebileceğini düşünüyor. Ekonomiste göre mali tamponların zor dönemlerde kullanılmak üzere oluşturulması ve enerji piyasalarının hâlâ olağan dışı hareketli olması bu yaklaşımı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yüksek vergiler büyümeyi baskılayabilir

Turner, daha yüksek vergilerin yatırımlar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. UBS ekonomistine göre bu durum, İngiltere ekonomisinin uzun vadeli büyüme görünümünü de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hükümetin mali dengeleri koruma hedefi ile yatırımları ve büyümeyi destekleme ihtiyacı arasında bir denge kurması gerekiyor.

Kamu hizmetlerinde yeni risk

Burnham’ın temel kamu hizmetlerinde daha fazla kamu kontrolü sağlamaya yönelik planının da özel sektör yatırımları açısından bazı riskler taşıyabileceği değerlendiriliyor. Turner, düzenlemelere ilişkin belirsizliğin hem yerli hem de yabancı yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini belirtti. Böyle bir ortamda yatırım yükünün daha fazla kısmının zaten baskı altındaki kamu sektörüne kalabileceği ifade edildi.

Brexit sonrası Avrupa ile ilişkiler

Turner, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne yeniden katılmasının şu aşamada beklenmediğini belirtti. Buna karşın Avrupa ile daha yakın iş birliğinin önünün açılabileceğini söyledi. Ekonomiste göre Avrupa Birliği ile ticaret engellerinin azaltılması İngiltere ekonomisine katkı sağlayabilir. Ancak bunun ülkenin karşı karşıya olduğu daha geniş kapsamlı büyüme sorunlarını tek başına çözmesi beklenmiyor.

Brexit’in ekonomik etkisi tartışılıyor

Turner, Brexit’in İngiltere ekonomisi üzerindeki maliyetinin kesin biçimde ölçülmesinin zor olduğunu ifade etti. Bununla birlikte araştırmaların, Brexit’in son on yılda İngiltere’nin gayrisafi yurt içi hasılasını yaklaşık yüzde 6 ila yüzde 8 oranında azaltmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Turner ayrıca Avrupa Birliği’ne yeniden katılmanın geçmişte oluştuğu belirtilen kayıpları otomatik olarak geri getirmeyeceğini söyledi. İngiltere’nin yeniden üyelik halinde daha önce elde ettiği bazı avantajlardan vazgeçmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

Büyük reformlar 2030 sonrasına kalabilir

Turner’a göre Burnham’ın daha kapsamlı reformları bir sonraki seçimin sonrasına taşıması, bu adımların en erken 2030’dan itibaren gündeme gelebileceği anlamına geliyor. Söz konusu reformların hayata geçirilebilmesi ise hükümetin ikinci dönem için yeterli parlamento desteğini elde etmesine bağlı olacak.

Piyasaların gözü bütçede

Turner, mevcut durumda mali güvenilirliğin hükümetin elindeki en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti. Ekonomiste göre yatırımcıları hükümetin mali kurallara bağlılığı konusunda ikna edecek bir bütçe, son dönemde yükselen İngiltere devlet tahvili getirilerinin piyasa açısından nasıl değerlendirileceğinde belirleyici olabilir.

İngiltere ekonomisinin önündeki temel soru

İngiltere hükümeti açısından temel mesele, büyümeyi destekleyecek adımlar atarken kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da artmasını önlemek olarak öne çıkıyor.

UBS ekonomisti Dean Turner’ın değerlendirmeleri, hükümetin önündeki temel ikilemin mali disiplin ile büyüme hedeflerini aynı anda koruyabilmek olduğunu ortaya koyuyor.