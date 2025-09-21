  1. Ekonomim
  İngiltere, Filistin devletini bugün resmen tanıyacak
İngiltere, Filistin devletini bugün resmen tanıyacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin devletini resmen tanıyacağı açıklandı.

İngiltere, Filistin devletini bugün resmen tanıyacak
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli şartları yerine getirmediği takdirde Eylül ayında Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Ancak İsrail’in Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşmasına yönelik herhangi bir adım atmamasını gerekçe gösteren Londra yönetimi Filistin devletini resmen tanımaya hazırlanıyor. Starmer’ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacağı ifade edildi.
İngiltere, Başbakan Starmer’ın tarihi açıklamasının ardından 193 üyeli Birleşmiş Milletler’de Filistin’i resmen tanıyan 147 ülkeden biri olacak. İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avusturalya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birlşemiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıklamışlardı.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Perşembe günü düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri" demişti.

