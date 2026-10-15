İngiltere finans uzmanlarından kredi kartı borcu olanlara acil uyarı

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İngiltere'de finans uzmanları, kredi kartı borçlularını yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde gerçekleştirebileceği olası faiz artışlarının, kredi kartı piyasasını ve borç transferi kampanyalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, bankaların bu süreçte faizsiz kampanya sürelerini kısaltabileceğini ve başvuru şartlarını sıkılaştırabileceğini belirtiyor.

Borç transferi ve faizsiz dönem riski

Mevcut kredi kartı borçlarının belirli bir süre faiz ödenmeden başka bir karta aktarılmasına imkân tanıyan borç transferi sisteminde, sürelerin kısalması veya işlem ücretlerinin artması bekleniyor. Kampanya süresi içinde borcunu kapatamayan tüketicilerin yüksek standart faiz oranlarıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, toplam borcun faizsiz aylık dilimlere bölünerek titiz bir ödeme planı hazırlanmasını öneriyor.

Tüketiciler için takip ve yapılandırma çağrısı

Uzmanlar, kredi kartı borçlarını sürekli devreden ve asgari ödeme tutarlarıyla idare etmeye çalışan bireylerin harcama alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'deki kullanıcılar açısından da bankaların güncel faiz oranları, yapılandırma seçenekleri ve yasal düzenlemelerin yakından takip edilmesinin önem taşıdığı ifade ediliyor.