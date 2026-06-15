İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya İran yaptırımlarını kaldırmaya hazır

Dört ülkenin liderleri pazar günü yayımladıkları ortak açıklamada, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah edinmemesi gerektiğini belirtti. Liderler, bu amaç doğrultusunda ABD, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

E4 ülkeleri ayrıca Filistinli sivillere yönelik yerleşimci şiddetindeki büyük artışı güçlü biçimde kınayarak Batı Şeria'da istikrar çağrısında bulundu. Açıklamada, istikrarı bozucu faaliyetlerin Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planın başarısını ve uzun vadeli barış ile güvenlik beklentilerini tehlikeye attığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre ekim ayında 264 saldırı kaydedildi. Bu sayı, Birleşmiş Milletlerin söz konusu olayları kayıt altına almaya başladığı 2006 yılından bu yana tek bir ayda görülen en yüksek seviye oldu.

Dört ülke, İsrail hükümetine uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri koruma ve saldırılardan sorumlu kişileri hesap vermeye çağırma talebinde bulundu.

Açıklamada, her türlü kısmi, tam veya fiilî ilhaka ve uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim politikalarına karşı çıkıldığı yinelendi. Ağustos 2025'te E1 yerleşiminin resmen onaylanmasının ardından son 3 haftada 3 binden fazla konut projesinin kabul edildiği, ocak ayından bu yana onaylanan yeni konut sayısının ise 28 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktığı ifade edildi.

E4 ülkeleri, Filistin Yönetimine ait vergi gelirlerinin serbest bırakılması, İsrail ve Filistin bankaları arasındaki muhabir bankacılık sisteminin uzatılması ve şekel transferlerinin artırılması çağrısında da bulundu. Filistin Yönetiminin mali çöküşünün bölgesel istikrara ve İsrail'in güvenliğine zarar vereceği belirtildi.

Dört ülke, İsrail ile bağımsız, demokratik, egemen, kesintisiz ve yaşayabilir bir Filistin devletinin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını öngören müzakereye dayalı iki devletli çözüme bağlılıklarını yeniden teyit etti.