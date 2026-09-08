İngiltere, Fransa ve Kanada dahil toplam 12 ülkeden İsrail kararı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde bulunan yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yönelik yeni kısıtlamalar konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan girişimde, yerleşimlerde üretilen malların ülke pazarlarına girişinin engellenmesi planlanıyor.

Ortak açıklamada, uluslararası hukuk açısından yasa dışı kabul edilen yerleşimlerle ticarete yönelik ulusal önlemler alınacağı veya Avrupa çapında uygulanabilecek kısıtlamaların destekleneceği belirtildi.

Yerleşim ürünleri ticaretin hedefinde

Planlanan uygulamanın merkezinde, İsrail vatandaşlarının başka ülkelerin sınırları içerisinde kurduğu yerleşimlerde üretilen mallar bulunuyor. Ülkeler, bu ürünlerin ticaretini kendi ulusal düzenlemeleriyle sınırlandırmayı ya da Avrupa düzeyinde hazırlanabilecek benzer tedbirlere destek vermeyi planlıyor. Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasının önlenmesi ve işgalin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Kalıcı barış için iki devletli çözüm yönünde ilerleme sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Hangi ülkeler karara destek veriyor?

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin adı yer aldı. Ülkelerin, İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirmesi veya Avrupa düzeyindeki düzenlemeleri desteklemesi planlanıyor.

İngiltere'den sınırlı yaptırım hazırlığı

İngiltere'nin ayrıca Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine yönelik sınırlı bir yaptırım rejimini açıklaması bekleniyor. Haberde yer alan bilgilere göre söz konusu tedbirlerin kapsamının dar tutulması planlanıyor. İngiliz diplomatların ABD'li yetkililere, yaptırımların büyük ölçüde sembolik olacağını ve İngiltere'nin İsrail ile mevcut geniş kapsamlı ticaret ve güvenlik ilişkileri üzerinde önemli bir maddi etki yaratmayacağını aktardığı belirtildi.

Netanyahu hükümetinden sert tepki

İsrail yönetimi ise alınması planlanan karara tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ülkesinin karşılık vermeden dış müdahalelere maruz kaldığı dönemin geride kaldığını söyleyerek diplomatik misilleme ihtimaline işaret etti. Sa'ar ayrıca İngiltere hükümetinin İsrail'deki seçimler öncesinde kamuoyunun Netanyahu koalisyonuna yönelik tutumunu değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.



ABD'den de İngiltere'ye tepki

ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee de İngiliz hükümetine yönelik sert eleştiride bulundu. Huckabee, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın Yahudi olmasına rağmen İngiliz hükümetini Yahudi karşıtlığıyla suçladı.