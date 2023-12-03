İngiltere Gazze üzerinde gözetleme uçuşları başlatıyor

Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Hamas tarafından kullanılan potansiyel rehine yerlerini aramak için Orta Doğu üzerinde silahsız gözetleme uçuşları gerçekleştireceğini doğruladı.

Gazze Şeridi'nde 130'dan fazla rehinenin esaret altında kalmasına rağmen İsrail ile Filistin askeri grubu arasında bir hafta süren ateşkesin ardından çatışmalar Cuma günü yeniden başladı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, bölgede 12 İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü, beşinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

Bunlardan bazılarının kaçırıldığına inanılıyor ancak Birleşik Krallık Hükümeti kaç kişinin Hamas'ın elinde olabileceğini henüz doğrulamadı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, bakanların "İngiliz vatandaşları da dâhil olmak üzere kaçırılan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" için Orta Doğu'daki müttefikleriyle birlikte çalıştığı ifade edildi.

Bakanlığın web sitesinde yayınlanan bir açıklamada bakanlık şu ifadelere yer verildi: “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Devam eden rehine kurtarma faaliyetini desteklemek amacıyla Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında operasyonlar da dahil olmak üzere doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, savaş görevi üstlenmeyecek ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek."