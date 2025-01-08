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İngiltere: İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararı yürürlüğe girmemeli

İngiltere, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere: İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararı yürürlüğe girmemeli
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İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, parlamentoda düzenlenen Uluslararası Kalkınma Komitesi'nde, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Ülkesinin görüşünün, bu kararın yürürlüğe girmemesi gerektiği yönünde olduğunu söyleyen Dodds, "UNRWA'nın açık yetkisi var ve yürüttüğü çalışmalar kesinlikle gerekli." ifadesini kullandı.

"Açıkça görülüyor ki başka hiçbir kuruluş UNRWA'nın yerini dolduramaz"

Dodds, söz konusu karardan derin endişe duyduklarını dile getirerek, "Açıkça görülüyor ki başka hiçbir kuruluş, sadece Gazze'de değil, bölgenin tamamında UNRWA'nın yaptığı gibi yardım ve hizmet sağlayamaz." dedi.

UNRWA'nın onlarca yıldır yürüttüğü faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında olduğunu hatırlatan Dodds, söz konusu yasağın büyük acılara yol açacağı uyarısında bulundu.

"UNRWA'nın yasaklanması ciddi sonuçlar doğurur"

Dodds, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması halinde İngiltere'nin planı olup olmadığı sorusu üzerine, alınacak sonuçlara ilişkin net olduklarını aktardı.

Ülkesinin, İsrail Meclisindeki (Knesset) oylamanın sonuçlarının ne olacağı konusunda tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirten Dodds, ülkesinin planı olup olmadığına ilişkin ise detay vermedi.

İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı gündeme geldi

İsrail'in, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla UNRWA'nın, Gazze ve Batı Şeria'daki yardım faaliyetlerini yasaklamaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

The New York Times gazetesinin haberinde, İsrail Meclisi'nce ekimde onaylanan UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan 2 yasa tasarısının bu ay yürürlüğe girmesinin beklendiği iddiasına yer verilmişti.

Haberde, İsrailli meclis üyelerinin UNRWA'nın yardım faaliyetlerinin yasaklanması için gerekli yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

BM yetkilileri, İsrail'in söz konusu yasayı uygulaması halinde, hiçbir yardım kuruluşunun, Gazze ve Batı Şeria'da milyonlarca Filistinliye yiyecek, su, ilaç, eğitim ve barınma gibi temel yardımlar sağlayan UNRWA'nın rolünü üstlenemeyeceğini belirtmişti.

Ayrıca, BM yetkilileri, UNRWA'nın yardımlarının kesilmesi durumunda "Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetlerinin durabileceği" uyarısında bulunmuştu.

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