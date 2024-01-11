İngiltere, karbon salımı hedefi için nükleer santral kuracak

İngiltere, Electricite de France SA'nın mevcut projelerine ek olarak büyük ölçekli bir nükleer santral daha inşa edecek.

Nükleer ve yenilenebilir enerji bakanı Andrew Bowie, üçüncü sahaya ilişkin görüşmelerin EDF ve hükümetin Sizewell C istasyonu için nihai yatırım kararını vermelerinin ardından başlayacağını söyledi. Bunun bu yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sizewell'in inşa edilmesi, İngiltere'nin 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini dört katına çıkarma stratejisini gerçekleştirebileceğini kanıtlaması açısından hayati önem taşımaktadır.

Bowie, "Nükleer olmadan net sıfır olmaz. Kimse bunun pahalı olmadığını söylemeye çalışmıyor, ancak bu, harcamamayı göze alamayacağımız bir masraf." dedi.

Perşembe günü yayınlanan bir yol haritası, Birleşik Krallık'ın 2050 yılına kadar 24 gigawatt kapasiteye nasıl ulaşacağını ortaya koyuyor. Hükümet, bunun için 2030'dan 2044'e kadar her beş yılda bir 3 ila 7 gigawatt yeni proje eklenmesi gerektiğini söyledi.

Bu, mevcut hızdan önemli bir hızlanma olacaktır. İki reaktörü 2027 ve 2028 yıllarında devreye girecek olan Hinkley Point C, Sizewell B'nin 1995 yılında üretime başlamasından bu yana kurulan ilk yeni istasyon olacak.

Nükleer üretimi 42 yılın en düşük seviyesine geriledi

2016 yılında Birleşik Krallık, Hinkley de dahil olmak üzere altı sahada 18 gigawatt'lık bir nükleer kapasite hattına sahipti. Aralarında Hitachi Ltd. ve Toshiba Corp.'un da bulunduğu yatırımcıların çok pahalı buldukları projelerden çekilmesiyle bu rakam küçüldü. Böylece Birleşik Krallık nükleer üretimi net sıfır tehdidiyle 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bowie, konuya ilişkin "Planlarımız yatırımcılara yeni Birleşik Krallık projelerini desteklemeleri için güven verecektir. Geçmişte yatırımcıların teslim edilmeyen projelerden zarar gördüğü anları gördük." değerlendirmesini yaptı.