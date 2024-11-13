İngiltere kilisede taciz skandalı ile sarsıldı! Başpiskopos Justin Welby istifa etti

İngiltere kilisesi çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar skandalıyla çalkalanıyor. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby baskılara dayanamayarak istifa etti.

İngiltere Kilisesi ve Anglikan Komünyonu'nun ruhani lideriydi

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiltere Kilisesi ve Anglikan Komünyonu'nun ruhani lideri olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurbanlar onlarca yıl tacize uğradı

Bir rahibin İngiltere, Zimbabve ve Güney Afrika’daki yaklaşık 130 çocuğa cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 130 çocuğun John Smyth isimli bir gönüllü tarafından istismara uğradığını tespit edildi. Onlarca yıl boyunca genç erkekleri taciz eden John Smyth tarafından hedef alınan kurbanlar, Welby'nin kararını hesap verebilirlik adına atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade ettiler.

Başpiskopos Justin Welby ört bas ettiği iddia edilmişti

Bu karar, Welby’nin Hristiyan yaz kamplarındaki cinsel ve fiziksel istismar olaylarını rapor etmediğini ortaya çıkaran soruşturma sonrası kilise içindeki hesap verebilirlik eksikliği nedeniyle yoğunlaşan baskılar altında geldi.

Soruşturma, elli yıl boyunca İngiltere, Zimbabve ve Güney Afrika’daki genç erkeklerin John Smyth isimli bir gönüllü tarafından istismara uğradığını ortaya koydu.

İstifa kilisenin geçmişteki ihmallerinde hesap verebilirlik yolunu açabilir

Smyth’in mağdurlarından Andrew Morse, Welby’nin istifasının kilisenin geçmişteki ihmalleri konusunda bir iyileşme ve hesap verebilirlik yolu açacağını belirtti. Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley de Welby’nin konumunu "savunulamaz" olarak nitelendirerek istifa çağrılarına katıldı.

Welby, istifasının “İngiltere Kilisesi’nin çıkarlarına en uygun adım” olduğunu dile getirdi. İngiltere Kilisesi, geçmiş cinsel istismar vakalarını ele alış şekli nedeniyle daha önce de eleştirilerin hedefi olmuş, 2022 tarihli Bağımsız Soruşturma raporu kilisede hürmet kültürünün ve fail odaklı yaklaşımın istismara zemin hazırladığını ortaya koymuştu.

Kral III. Charles, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından taçlandırılmıştı.

Welby'nin halefini bulma süreci başlayacak

Canterbury Başpiskoposu emekli olmadan önce istifa etmek isterse, istifa dilekçesini hükümdara sunmalıdır. Hükümdar da ona istifa izni verecek. Welby'nin halefini bulma süreci başlayacak.

İlk olarak Canterbury Başpiskoposu ve Endland'daki diğer piskoposluklar için adayları aday gösteren Corwn Adaylık Komisyonu kurulacak.

Komisyon, York Başpiskoposu, din adamları ve din adamı olmayanların temsilcileri, Anglikan Topluluğu temsilcisi ve başbakan tarafından atanan bir başkanın da aralarında bulunduğu 16 üyeden oluşuyor.

Komisyon daha sonra tercih edilen adayın adını ve bir vekili başbakana gönderecek, başbakan da seçimi konusunda Kral III. Charles'a tavsiyelerde bulunacak.

Reuters'ın haberine göre, Leicester Piskoposu Martyn Snow, Norwich Piskoposu Graham Usher ve Chelmsford Piskoposu Guli Francis-Dehqani'nin, Welby'nin yerine geçerek Canterbury'nin 106. başpiskoposu olmaları bekleniyor.