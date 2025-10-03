İngiltere Kilisesi’nde bir ilk! 1.400 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Başpiskopos seçildi

İngiltere Kilisesi’nin başına 1400 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın, Londra Piskoposu Dame Sarah Mullally atandı.

63 yaşındaki Mullally, Aralık 2017’de Londra Piskoposu olduğunda, Canterbury ve York Başpiskoposlarının ardından Kilise’nin üçüncü en yüksek makamına oturmuştu. İlk gününde yaptığı açıklamada, Kilise’nin toplumla daha bağ kurabilmesi için kadınların ve farklı etnik kökenlerden gelen din görevlilerinin sayısının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Dame Sarah, 1999-2004 yılları arasında İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın başhemşiresi (chief nursing officer) olarak görev yaptı. Bu göreve getirilen en genç kişi olan Mullally, dönemin başbakanı Tony Blair’e ve üst düzey bürokratlara sağlık politikaları konusunda danışmanlık yaptı. Avrupa’nın ilk hasta memnuniyet anketini başlatması, kariyerinde en gurur duyduğu adım oldu.

2001’de rahip olarak atanmasının ardından Kilise’de hızla yükselen Mullally, 2015’te Exeter Piskoposluğu’na bağlı Crediton Piskoposu olmuş, 2005’te ise hemşirelik ve ebelik alanındaki katkılarından ötürü “dame” unvanı almıştı.

Taciz skandalına tepki

Yeni başpiskopos, İngiltere Kilisesi’ni sarsan cinsel taciz skandalında açık sözlü tavrıyla dikkat çekmişti. Bağımsız bir rapor, ünlü avukat John Smyth QC’nin onlarca genci yaz kamplarında istismar ettiğini ortaya koymuş, Kilise’nin olayları örtbas ettiği iddialarına yer vermişti.

Mullally, “Son aylarda Kilise’deki şok edici istismar ortaya çıktı. Yalnızca mağdurların cesaretine değil, Kilise’nin bunu doğru şekilde ele almamasına da dikkat çekmek zorundayız. Onlara yalnızca özür dilemek değil, harekete geçmek de borçluyuz” demişti.

Eşcinsel çiftlere kutsama

Mullally, Kilise içinde tartışmalı konularda da sesini yükselten isimlerden biri oldu. 2023’te, eşcinsel çiftlerin kiliselerde dua, şükran ve kutsama hizmeti almasını öngören önergeyi gündeme getirdi. Bu karar, Anglikan Kilisesi’nin eşcinsel çiftlere evlilik hakkı tanımaması nedeniyle “sınırlı ama tarihi bir adım” olarak yorumlandı.

Mullally, “Bu, Kilise için bir umut anıdır. Herkes için yeterli değil ama ileriye dönük bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ağır hastalar için ötanaziye izin veren “Terminally Ill Adults Bill” tasarısına karşı çıktı ve bunun “en savunmasız kesimler üzerinde orantısız etki yaratabileceğini” dile getirdi.

İlk mesajı: Sevgi ve dayanışma

Başpiskopos olarak ilk ziyaretini yerel bir kiliseye yapan Mullally, gıda paketleri hazırladıktan sonra Canterbury Katedrali’nde cemaate seslendi.

“Yeni görevimde köklerim ilk çağrımda: Mesih’i takip etmek, onu tanımak ve dünyaya tanıtmakta kalıyor. İçinde bulunduğumuz belirsizliklere rağmen iyileşme ihtimali sevgi ve nezaket eylemlerindedir” dedi.

Manchester’da dün yaşanan sinagog saldırısını da kınayan Mullally, “Nefret ve ırkçılığın bizi parçalamaya izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. (Oksijen)