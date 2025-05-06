İngiltere Kilisesi’nden McDonald’s’a sert uyarı: Hisseleri satarız

İngiltere Kilisesi, McDonald’s’ın modern kölelikle mücadele konusunda yeterince adım atmamasını eleştirerek şirkete ciddi bir uyarıda bulundu. Kilise, işçi sömürüsüne ilişkin iddiaların ciddiye alınmaması durumunda, McDonald’s’taki 89 milyon sterlinlik hissesini satmayı gündemine aldı.

Şirketi sert bir dille eleştirdi

İngiltere Kilisesi’nin 3,4 milyar sterlinlik varlığını yöneten varlık yönetim şirketi CCLA’nın modern kölelik danışmanı olan Dame Sara Thornton, McDonald’s’ın zayıf yönetim uygulamaları, aşırı çalışma saatleri ve çalışanlara yönelik sömürüye karşı yeterli önlem almaması nedeniyle şirketi sert bir dille eleştirdi.

Thornton, The Times gazetesine yazdığı makalede, Çek Cumhuriyeti'nden insan kaçakçıları tarafından İngiltere’ye getirilen işçilerin Cambridgeshire’daki bir McDonald’s bayisinde çalışmaya zorlandığını aktardı.

İşçilerin uzun saatler çalıştırıldığı, tehdit edildiği ve kazançlarının çeteler tarafından çalındığı ortaya çıktı. Olayla bağlantılı suçlular, 2023 yılı Aralık ayında 4 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

McDonald’s İngiltere CEO’su Alistair Macrow’un parlamentoya verdiği ifadede şirketin “suç çeteleri tarafından istismar edildiğini” öne sürdüğünü belirten Thornton, bu yaklaşımı eleştirerek, “Mağdur olan McDonald’s değil, çalışanlardı” dedi.

Kayıtsız kalmaya devam etmesi durumunda gözden geçirilecek

CCLA’nın yönettiği fonlar arasında 20.000 hayır kurumu, 11.000 İngiltere Kilisesi kurumu ve 1.000 yerel yönetim bulunuyor. Thornton, McDonald’s’ın bu ciddi endişelere kayıtsız kalmaya devam etmesi durumunda yatırımın gözden geçirileceğini vurguladı: “Tüm seçenekler masada. Eğer diyaloga girmezlerse yatırımımızı yeniden değerlendirebiliriz.”

McDonald’s’ın toplam piyasa değeri 224 milyar dolar

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan McDonald’s, dünya genelinde 40.000 restoranda her gün 69 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Şirket, Birleşik Krallık ve İrlanda’da 1.450 şubede 135.000 kişiye istihdam sağlıyor. New York Borsası’nda işlem gören McDonald’s’ın toplam piyasa değeri 224 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketten Kilise’nin bu çağrısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.