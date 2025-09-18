İngiltere Kralı 3. Charles: İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı

Kral Charles, İngiltere'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump onuruna Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğinde konuştu.

"İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı"

İngiltere-ABD ilişkilerinin iki ülkeyi uzun yıllardır güvenli ve güçlü yaptığını kaydeden Kral Charles, "İnsanlarımız, önemsediğimiz değerler için birlikte savaştı ve öldü. Birlikte icat ettik, ticaret yaptık, inşa ettik. Ekonomilerimizi ve kültürümüzü sayısız şekilde besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kral Charles, gelecek yılın ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin 250'nci yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizden önce gelenler bu dostluğu görünce ne düşünürdü merak ediyorum. İsyancı komutan ve öncü başkan George Washington, bir daha İngiliz topraklarına ayak basmayacağına yemin etmişti. Benim 5 nesil önceki dedem Kral 3. George da devrimci liderlerden bahsederken sözünü esirgemedi. Bugün Washington ve Kral George'un muhtemelen hayal edemeyeceği şekilde ikili ilişkilerimizi kutluyoruz."

Trump'ın İskoçya'ya dayanan soyuyla övündüğünü belirten Kral Charles, "Sayın Başkan, Britanya'ya dayanan köklerinizden gururla söz ediyorsunuz. Son iki ayda Britanya topraklarına iki kere ayak bastınız. Anlıyorum ki Britanya toprakları golf sahası yapmak için gayet iyi." diye konuştu.

Kral Charles, ilk kez 1970'de ayak bastığı ABD'ye o tarihten bu yana 20 kere daha gittiğini belirterek, "Eğer 1970'lerde medya başarılı olsaydı (ABD Başkanı Richard Nixon) Nixon ailesine evlendirilmiş olabilirdim." dedi.

İki ülkenin ortak şehir isimleri, dil ve mirasa sahip olduğunun altını çizen Kral Charles, ABD ve İngiltere'de yaşayan Amerikalı ve İngilizlerin iki toplumu önemli ölçüde zenginleştirdiğini anlattı.

"ABD-İngiltere ittifakı, bugün her alanda etkili"

Kral Charles, ABD-İngiltere ittifakının bugün her alanda etkili olduğunu belirterek, iki ülke bilim insanları ve mühendislerinin yarının dünyasını inşa ettiğine vurgu yaptı.

Geçmişte birlikte savaşan iki ülkenin bugün de Ukrayna'ya destek vermekte omuz omuza hareket ettiğine dikkati çeken Kral Charles, Trump'ın şahsi fedakarlığıyla en zorlu çatışmalara çözüm bulduğunu söyledi.