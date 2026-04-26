İngiltere Kralı Charles ABD'ye gidiyor

Buckingham Sarayı, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in de bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırı sonrası Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Buckingham Sarayı, Kral ve Kraliçe'nin ABD'ye yapacağı ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşeceğini açıklayarak, ziyaretin yarın başlayacağını belirtti. Saraydan yapılan açıklamada, "Gün boyunca Atlantik'in her iki yakasındaki taraflarla yapılan görüşmelerin ardından ve hükümetin tavsiyesi doğrultusunda majestelerinin devlet ziyaretinin planlandığı gibi devam edeceğini teyit edebiliriz. Kral ve Kraliçe, bunun gerçekleşmesi için hızlı bir şekilde çalışan herkese minnettar ve yarın başlayacak ziyaret için sabırsızlanıyorlar" dedi.

ABD basını, Kral ve Kraliçe'nin bir veya iki etkinliğinde küçük değişiklikler olacağını ancak dört günlük ziyaretin genel olarak planlandığı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.